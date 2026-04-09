Desvelada la conversación del árbitro y el VAR por el posible penalti de Marc Pubill: "Cree que no"

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 09:14h.

Los protagonistas tampoco se ponen de acuerdo

Mateu Lahoz alucina con la decisión arbitral del Barcelona - Atlético que no ocurrió en el Braga - Betis: "Me he perdido"

Compartir







BarcelonaNo hay duelo de alto voltaje sin polémica. El FC Barcelona - Atlético de Madrid de la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League tuvo prácticamente de todo. Goles, regates y paradas de mérito coparon un encuentro que estuvo marcado por importantes decisiones arbitrales de István Kovács. Además de la roja a Pau Cubarsí, un posible penalti por mano de Marc Pubill centró las quejas azulgranas.

El trencilla principal, de frente a la acción, vio cómo el zaguero colchonero plantaba el balón con las manos en el área tras la cesión del portero Juan Musso. El Camp Nou no daba crédito y exigió un penalti que pudo alterar el resultado final.

Kovács dio continuidad al juego, pero en el Barça cruzaban los dedos por una rápida intervención desde la Sala VOR. Sin embargo, El Partidazo de COPE desvela la conversación entre el árbitro y el VAR que explica por qué no actuó en esta polémica jugada.

La conversación entre el árbitro y el VAR por el posible penalti de Marc Pubill

El analista arbitral Isaac Fouto compartió los detalles de la conversación que mantuvo el colegiado con el responsable VAR. Kovács apostó por no revisar la acción en el monitor porque entendió que se trataba de una jugada de interpretación: "El VAR no ha entrado porque el rumano Kovács le ha dicho al árbitro alemán que estaba en el VAR, que el balón, él cree e interpreta, que no está en juego. Kovács le ha dicho que la intención de Musso, el portero del Atlético de Madrid, no era poner el balón en juego".

A renglón seguido, la citada fuente explicó la decisión arbitral en base al reglamento: "Como es una acción interpretable, sostenible en el campo, el VAR no ha intervenido. La roja por ejemplo a Cubarsí es insostenible, es una roja clarísima que el VAR te tiene que llamar".