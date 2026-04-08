Jorge Morán 08 ABR 2026 - 22:45h.

La afición del Barcelona acabó indignada con la decisión

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Partido de polémicas el vivido en el Camp Nou. Si en la primera mitad el gol de Julián Álvarez llegó después de una decisión en la que el VAR tuvo que intervenir, en esta segunda mitad el colegiado Kovacs ha vuelto a quedar señalado en una jugada que ha indignado a los culés. Un encuentro que no han sido todo buenas noticias para los de Simeone, que estarán muy tocados en defensa para la vuelta.

La acción ocurrió en el minuto 55. Después de un disparo lejano de Fermín López que se marchó por detrás de la portería, los centrales del Atlético se colocaron justo al lado de Juan Musso para sacar de fondo, como suele ocurrir habitualmente en este nuevo fútbol. El portero argentino cedió, con el pie, el balón a un Marc Pubill que cometió un error que pudo costar muy caro.

Entendiendo que el balón le llegaba para sacar de puerta, el central del Atlético agarró la pelota con la mano y volvió a sacar de centro, en una acción que pudo suponer penalti. Aunque Mateu Lahoz entiende la jugada como 'una equivocación', lo cierto es que el reglamento es claro, como así han explicado otros expertos arbitrales. Una jugada que además provocó la pañolada de todo el Camp Nou contra un árbitro que no está teniendo su noche en Champions League.

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Los expertos arbitrales sobre la jugada de Musso y Pubill

Si leemos el reglamento de la UEFA, la norma 16 es clara: "el balón estará en juego cuando sea golpeado y se mueva claramente". A esto se le suma la regla número 12: "si tras el saque un compañero lo vuelve a coger con la mano, es mano deliberada". Esto se traduciría en penalti para el FC Barcelona que el colegiado no señaló.

Una decisión que tampoco entendió Pavel Fernández. "Juan Musso planta el balón el área de meta y pone el balón en juego, Marc Pubill lo para con la mano y lo vuelve a plantar. Es penalti. El VAR ni se ha enterado", explica el experto, como confirman desde Archivo VAR. "Siguiendo el reglamento a rajatabla, podría ser una acción de penalti. En este caso, István Kovács entendió que Musso cedía el saque", apuntan.

Mr.Asubio fue incluso más allá, destacando que es penalti pero que no supondría ningún tipo de sanción para el defensor. "Sería penalti por mano, nada más. Ni amarilla, ni roja, al no cortar nada. Se penaliza la mano voluntaria y punto", explicó. También lo vio así Iturralde, que aseguró que 'es un escándalo' y lo catalogó como 'un error técnico gigante'.