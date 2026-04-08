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En vídeo: Avalancha y heridos en la llegada del Barça al Camp Nou

En vídeo: Avalancha y heridos en la llegada del Barça al Camp Nou
Algunos heridos en la llegada del bus del Barcelona. ElDesmarque
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FC Barcelona y el Atlético de Madrid están ya en el Camp Nou para el encuentro de los cuartos de final de la Champions League. Pero como suele ser habitual en estos partidos, los radicales pusieron la nota negra en el recibimiento al equipo. Y es que cuando el bus de los de Hansi Flick ya había entrado al estadio, unos petardos provocaron el caos entre los hinchas.

Los petardos se prendieron en mitad de los aficionados, generando una avalancha hacia las vallas de protección. Estos empujones y pisotones provocaron lesiones en varios aficionados que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos presentes.

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