Diego Páez de Roque Madrid, 06 ABR 2026 - 19:17h.

Ni Barcelona ni Atlético pueden estar contentos con la asignación

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Atlético de Madrid y Barcelona vuelven a verse las caras cuatro días después de su enfrentamiento en LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick consiguieron llevarse los tres puntos gracias a un gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos, aunque el encuentro quedó marcado por la polémica arbitral.

Este miércoles, rojiblancos y culés se vuelven a enfrentar con cierto runrún tras lo sucedido el sábado. Además, la designación de la UEFA no ha terminado de convencer a ninguna de las dos aficiones.

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El polémico arbitraje de Kovacs en el Mundial de Clubes

Desde la organización han querido que Istvan Kovacs sea el encargado de dirigir el encuentro entre los dos clubes españoles. Un colegiado que se topó recientemente con el Atlético de Madrid y donde terminó criticado tanto por aficionados como protagonistas del partido como Simeone o Koke.

En aquel encuentro, los rojiblancos protestaron por una posible expulsión de Nuno Mendes en la primera mitad al derribar a Giuliano Simeone cuando marchaba solo ante el guardameta. Sin embargo, a quien terminaron expulsando fue a Lenglet tras protestar, además de que el rumano mostró 7 amarillas habiendo realizado 8 faltas.

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Sin embargo, la gran polémica llegó con el gol anulado a Julián Álvarez. El delantero argentino anotó el que era el 2-1, pero Istvan Kovacs fue llamado por el VAR para que revisase la jugada por una presunta falta previa de Koke que fue muy reclamada por los jugadores.

Además, el histórico entre el Atlético de Madrid e Istvan Kovacs no es nada positivo para los colchoneros. El rumano les ha arbitrado hasta en cinco ocasiones y no han conseguido la victoria en ninguna de ellas (cuatro derrotas y un empate).

El recuerdo de las expulsiones en Barcelona

El equipo culé tampoco tiene un récord positivo con el rumano, y es que aunque únicamente les ha arbitrado en dos ocasiones, estas terminaron con empate y derrota.

Esta última, precisamente, con muchas quejas por parte del conjunto culé. Se trata de la derrota en el Camp Nou contra el PSG en la vuelta de cuartos de final de la Champions League.

En aquel encuentro, el FC Barcelona se quejó por la expulsión de Ronald Araujo siendo último hombre y un penalti de Cancelo sobre Dembélé. Xavi Hernández protestó las decisiones del colegiado y terminó siendo expulsado.

"Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre. Es una pena que el camino en la Champions termine por un error arbitral", dijo el por aquel entonces entrenador del FC Barcelona.