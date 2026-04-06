Nacho Donado y Jorge Picón claman contra el CTA por el pisotón de Gerard Martín

Jorge Morán 06 ABR 2026 - 17:00h.

No entienden que el árbitro fuera al monitor a ver la jugada de Gerard Martín

Ya puedes ver el episodio completo del Desmarket

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Lo ocurrido en el Atlético vs Barcelona vuelve a poner en el punto de mira al equipo arbitral. Y no es para menos. El encuentro estuvo marcado por dos jugadas polémicas en las que los rojiblancos se sienten perjudicados, sobre todo en la expulsión perdonada a Gerard Martín. El futbolista culé vio la roja por un pisotón, pero se acabó quedando sin sanción después de la llamada del VAR.

Una decisión que no entiende en el Atlético. La acción del defensor del Barcelona fue sancionada por Busquets Ferrer, pero el árbitro le acabó quitando la tarjeta tras revisarlo en el monitor. Una jugada idéntica a la de un Betis vs Rayo de hace unas semanas en dónde el CTA aclaró que debería haber sido sancionado con expulsión. "Se han vuelto a saltar el protocolo VAR como hace un año con el penalti de Julián Álvarez", dijo Nacho Donado en ElDesmarket.

El debate de ElDesmarket sobre la 'no' roja a Gerard Martín

"No es una jugada de VAR, porque tiene que ser un error claro y manifiesto, eso de primeras. De segundas, ¿qué carajos ve en el monitor que no vea en tiempo real el árbitro de campo? Tercero, la llamada es una vergüenza", apuntó el periodista sobre los tres errores que el colegiado realizó.

Una crítica a la que se unió Jorge Picón, quién no entiende el camino que está siguiendo el arbitraje. "Puedo vivir con una mala decisión o con que el criterio no me guste, pero no puedo vivir que se arbitre con fotos. Le ponen una jugada en fotogramas, eso es no saber jugar al fútbol", señaló.

"Que se le llame por jugadas grises.. el lema de VAR era entrar en jugadas blancas o negras. La mayoría en la que entran son de interpretación. No puedo con la disparidad de criterios, cuando dicen que hay un error y dos semanas lo repiten", explotó. "Son cosas solucionables. No podemos rearbitrar cada acción y que este decidiendo un tío que está en una sala a saber a cuanto del estadio. Y que encima lo sugestionen", zanjó.