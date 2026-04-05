Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 14:07h.

Javi Morcillo y Taufik Seidu debutaron con el Atlético de Madrid

Simeone se muerde la lengua por la roja retirada a Gerard Martín: "Cuando una jugada es tan clara, no hace falta ni hablar"

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A pesar de la derrota por 1-2 frente al Barça este sábado, las sensaciones en el Atlético de Madrid fueron buenas en general en un encuentro con muchas rotaciones en el que quedaron lastrados por la expulsión de Nico González. Otra de las notas positivas fue el debut de dos futbolistas de la cantera como Javi Morcillo y Taufik Seidu, que no se amilanaron en un escenario de estas características y que reflejaron sus sensaciones tras este estreno.

En el caso de Javi Morcillo, el joven centrocampista catalán de 20 años llegó el pasado verano procedente del Sabadell, donde se formó, y está siendo una pieza importante del filial en Primera RFEF buscando el ascenso. Tras el partido, en zona mixta, reflejó su felicidad por este debut.

"Muy feliz. Al final es el sueño de todo niño, son muchos años trabajando para esto. Te acuerdas de muchas cosas: de todo el sacrificio y el esfuerzo del día a día que ha sido muy duro y todo por jugar aquí en el estadio con la mejor afición de mundo. Es un sueño hecho realidad. Es inimaginable. Ya lo dije que que el mero hecho de jugar en el filial del Atlético de Madrid es un sueño, que nunca te imaginas eso. El niño ese de Sabadell, que también tiene un gran aprecio al Sabadell, ha cumplido un sueño", confesó el centrocampista tras el duelo del Metropolitano.

Javi Morcillo narró lo que le pidió Simeone antes de entrar y qué sintió al pisar el terreno de juego: "Me dijo que le meta ganas. Que corra y sienta esto, que esta sensación sólo pasa una vez en la vida y estoy muy agradecido. Al principio estás calentando y sientes tus ideas pero, una vez entras al campo, se te olvida todo. Hay que rendir, correr, dejarse la vida y creo que estoy contento por lo individual pero, evidentemente, nos hubiese gustado ganar hoy".

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De Simeone a sus compañeros, que tuvieron palabras de elogio para el catalán: "Me ha felicitado todo el mundo. Nunca me lo hubiese imaginado, sigo sin palabras. Llegar al vestuario, estar con los mejores... le acabo de pedir la camiseta a Koke. Soy un privilegiado, el trabajo paga".

Pocos minutos después de Morcillo entró al campo Taufik Seidu, centrocampista de 18 años que llegó con sólo 10 desde el Málaga y que alterna entre el Atlético C y el Juvenil de la Youth League. Sin pasar siquiera por el filial, el joven nacido en Ghana también se mostró entusiasmado con este debut a pesar de la derrota en el encuentro.

"La verdad es que hacer mi debut en un partido tan especial como este contra un equipo tan grande como el Barça es bastante bonito. Una pena el resultado, la verdad es que el trabajo ha sido muy grande pero nos quedamos con el trabajo y hay que seguir peleando, que viene cosas bonitas", afirmó el internacional español sub 18.

Taufik Seidu también explicó qué le había pedido Diego Pablo Simeone ante este estreno con el primer equipo rojiblanco: "El míster, la verdad es que nos ha pedido energía, que es lo que más podemos transmitir al grupo y hemos dado los dos lo máximo que teníamos y hemos intentado hacerlo lo mejor posible".

La explicación del Cholo Simeone y los elogios de Giuliano

Tras el encuentro, el propio Cholo habló sobre ellos en sala de prensa justificando su decisión de sacarles por encima de hombres como Ademola Lookman o Julián Álvarez que no tuvieron minutos este sábado: "Creo que era un buen momento para que los chicos debuten, era un buen momento para que le den energía, la cual necesitaba el equipo, y un buen momento para que Lookman, Julián y los que no puse descansaran".

También tuvo elogios para ellos Giuliano Simeone, en sus palabras para DAZN post partido: "Hoy salieron dos chicos de la cantera a jugar contra el Barcelona y casi no se notó la diferencia porque se dejaron todo. Es lo que me pone más contento de la noche de hoy".