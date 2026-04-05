Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 00:12h.

Musso considera que el Atlético fue mejor 11 contra 11

Simeone se muerde la lengua por la roja retirada a Gerard Martín: "Cuando una jugada es tan clara, no hace falta ni hablar"

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El Atlético de Madrid cayó derrotado por 1-2 ante el Barcelona en el primero de los tres encuentros que ambos disputarán en 10 días a pesar de la gran actuación de Juan Musso. El argentino sigue luciéndose ante la baja de Oblak y, tras el encuentro, en DAZN, valoró la actitud de todos sus compañeros además de considerar que Busquets Ferrer se equivocó al quitarle la roja a Gerard Martín.

Juan Musso, sobre el Atlético de Madrid-Barça

Análisis del partido: "En el primer tiempo creo que hicimos un gran partido. Estábamos incluso mejor, con muchas situaciones y era un partido entretenido y lindo. La roja nos penalizó, es muy difícil obviamente en el fútbol de hoy con uno menos. Pero también te digo que creo que era roja para ellos, de hecho el árbitro lo vio claro en la cancha. Después se ve en la repetición y eso podría haber hecho que el partido fuera más real. Pero nada, a seguir, era un partido importante, ya cabeza en el miércoles. Esto no nos saca la confianza porque 11 contra 11 y, durante casi todo el partido, fuimos mejores creo yo y creamos muchas situaciones y circulamos bien el balón, que eso es lo que buscamos".

Gol de rebote de Lewandowski: "Sí, justo le queda el rebote y sin que él se diera cuenta hizo el gol. Tuvieron esa suerte, intentamos defender, el equipo hizo un esfuerzo bárbaro. Siempre intento defender lo que hace el equipo, desde fuera se ve increíble y, cuando nos hacen goles, de cualquier manera, se siente mal y feo pero lo que valoro y respeto es el esfuerzo del equipo 11 contra 11 y también con uno menos".

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Juan Musso, MVP del partido: "Estoy bien, tengo mucha confianza en mí y en el equipo, en todo lo que trabajamos. Trabajamos mucho para llegar donde estamos. En enero se criticó mucho al equipo o en diciembre, porque no se estaba llegando bien a la última parte del año. Estamos buscando unas semifinales de Champions y una Copa para la gente en la final. Creo que eso tiene mucho mérito y lo que más me da confianza es esto, ver que los chicos lo dan todo, que intentamos jugar y meter, que somos un grupo de hombres que ponemos el pecho siempre. Después, un error de uno o un error de otro, eso no inclina la balanza. Lo que yo creo que inclina la balanza al final es todo el esfuerzo y las ganas de este equipo y el trabajo".