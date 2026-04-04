Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 22:17h.

El argentino sufrió las constantes acometidas del extremo español y dejó una mano esperpéntica

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Diego Pablo Simeone salía con un invento en su once titular, alineando a Nico González como lateral izquierdo. El Cholo eligió al extremo argentino para defender a Lamine Yamal, y lo cierto es que la apuesta fue un absoluto desastre. Y es que el '23' rojiblanco quedó altamente señalado en varias jugadas, desde un caño impresionante con pisadita incluida a una acción por manos absolutamente delirante. En ningún momento el ex de la Juventus pudo contener al '10' barcelonista, quedando como uno de los jugadores señalados en la primera mitad, y, por ende, también dejó retratado el técnico argentino por inventar.

Y es que en ningún momento Nico González supo contener a Lamine Yamal. El extremo español le hizo el lío al jugador argentino de manera constante, yéndose unas veces por velocidad y otras por pura técnica y talento. Como muestra clara de lo que estaba sucediendo durante todo el encuentro hubo una jugada en la que el '10' culé pisó la pelota, invitó al colchonero a buscar la pelota y, en cuanto vio la oportunidad, dejó una pisadita increíble y le hizo un caño que propició un 'ohhh' en la grada. Incluso entre la hinchada atlética. Al túnel le prosigió un pase en profundidad con el exterior, de más de 50 metros, que dejaría a Fermín mano a mano con Juan Musso, pero que Nahuel Molina se encargaría de abortar in extremis.

No es la única acción en la que Lamine Yamal ha desesperado a Nico González. Y es que el argentino dejó una acción completamente rocambolesca, pocas veces vista, sacando las dos manos para interceptar un balón a su espalda. Una acción que le acarrearía tarjeta amarilla.

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La decisión del Cholo Simeone con Nico González le puso el partido cuesta arriba

Pero es que, por si todo esto fuera poco, al filo del descanso, un balón en profundidad a la espalda de Nico González para Lamine Yamal acabó con el futbolista rojiblanco derribando al barcelonista con una entrada a ras de suelo. La acción acarreó la segunda tarjeta amarilla para el colchonero. Sin embargo, tras la revisión del VAR en la acción, que no vio fuera de juego previo, se decretó que la acción había sucedido fuera del área del Atlético de Madrid, pero por muy poco. Mateo Busquets Ferrer acudió a la pantalla para volver a ver la jugada y cambió la decisión de sacar la segunda amarilla... para mostrarle una tarjeta roja directa.

En este sentido, el principal señalado es Diego Pablo Simeone. El Cholo apostó por el argentino en lugar de Matteo Ruggeri, quizás pensando más en la eliminatoria de Champions que en LALIGA, y le salió caro, dejándole señalado por tomar una decisión errónea que le costó el partido. Es más, también quedó en evidencia por no haber quitado a Nico González después de que viese su segunda cartulina amarilla. Quizá quería esperar al descanso para no gastar una ventana de cambio de forma prematura, pero lo cierto es que la decisión le puso el partido sumamente cuesta arriba.