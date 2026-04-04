Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid - FC Barcelona de la jornada 30 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 19:45h.

Primer enfrentamiento de varios duelos entre ambos

Enrique Cerezo no descarta nada ante el FC Barcelona: “Hace unos meses nos daban por muertos"

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El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en el gran partido de la jornada 30 de LALIGA EA Sports. Los rojiblancos llegan tras caer en el derbi ante el Real Madrid y con la mirada también puesta en la Champions y la final de Copa del Rey. Por su parte, el conjunto azulgrana llega como líder tras vencer al Rayo Vallecano y busca consolidar su ventaja en la tabla.

Más allá de la clasificación, este partido supone el primer asalto de una serie de enfrentamientos entre ambos equipos en diferentes competiciones. El Atlético busca recuperar sensaciones y engancharse a la pelea por la Champions, mientras que el Barcelona quiere dar un golpe sobre la mesa en su camino hacia el título.

Alineación del Atlético de Madrid

El conjunto de Diego Pablo Simeone presenta un once competitivo pese a las bajas importantes.

Portero: Musso

Defensas: Lenglet, Le Normand, Nico González, Nahuel Molina

Centrocampistas: Baena, Koke, Obed Vargas

Delanteros: Almada, Giuliano, Griezmann

Alineación del FC Barcelona

El equipo de Hansi Flick mantiene su bloque habitual con alguna duda en ataque.

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Araújo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín

Centrocampistas: Fermín, Pedri

Delanteros: Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal