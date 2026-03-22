Celia Pérez 22 MAR 2026 - 16:10h.

El gol del uruguayo y las paradas del meta permitieron dejar los tres puntos en casa

El uno por uno del Barcelona ante el Rayo Vallecano: notas de la victoria en el Camp Nou

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El Barcelona se impuso este domingo al Rayo Vallecano gracias al tanto de Ronald Araujo en un duelo clave para cerrar la jornada previa al parón con buenas sensaciones y volviendo a dar un golpe en la mesa en la lucha por el liderato. Los de Flick se marchan con los deberes hechos tras una tarde bastante gris en el Camp Nou.

La primera mitad arrancó con una buena ocasión del Rayo. Pep Chavarría le ganó la espalda a Araujo y centró al área para la llegada de Carlos Martín, que se encontró con una gran intervención de Joan García. El Barça intentó calmar el partido, con posesión, y poco después llegó la primera ocasión culé. En el 12', Raphinha aprovechó una error en la salida de balón de Pathé Ciss para plantarse solo ante Batalla, aunque si disparo se fue demasiado desviado.

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Poco después, de nuevo el brasileño aprovechó un centro de Lamine Yamal, pero su disparo se marchó mordido, provocando aún así la intervención de Batalla. Y ya en el 24', el tanto de Araujo. El hoy lateral aprovechó un córner botado por Cancelo al segundo palo para rematar al fondo de la portería del portero argentino.

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El Barça continúo con el balón y creando ocasiones. En el 29' Raphinha se animó de nuevo con un disparo desde la frontal que obligó a Batalla a lucirse de nuevo. El tramo final el Rayo se estiró y rozó el empate con un cabezazo de Ciss, que la mandó arriba.

Tras el paso por vestuarios, el partido se partió y las ocasiones comenzaron a caer para los dos lados. Lamine lo intentó con un disparo cruzado que se marchó desviado y Araujo buscó a Ferran en una jugada en la que no llegó la conexión por poco. Los de Íñigo también apretaron y buscaron el empate por medio de Álvaro García y Unai López, pero en ambas ocasiones se encontraron ante el nivel estelar de Joan García.

Ya en la recta final casi a punto estuvo Raphinha de aprovechar un error de Batalla, pero no pudo finalizar, y Joan volvió a aparecer para salvar una clara ante Jorge de Frutos. Sin tiempo para más los tres puntos se quedaron en el Camp Nou tras un duelo clave para mantener el liderato.