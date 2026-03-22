Alineaciones confirmadas de Barcelona y Rayo Vallecano de la jornada 29

Celia Pérez 22 MAR 2026 - 13:01h.

Los once elegidos por ambos técnicos para el duelo

Hansi Flick bromea con "una multa" para una periodista y confirma varias dudas ante el Rayo

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El Barcelona y el Rayo Vallecano se enfrentan este domingo en el partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA Sports que se disputará en el Camp Nou. Los de Hansi Flick afrontan la cita tras las buenas sensaciones tras la goleada ante el Newcastle y con el objetivo de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico ante un cuadro franjirrojo que viene de pasar a cuartos de Conference League y buscando puntos que les permita ampliar distancias con el descenso.

En cuanto al once, Flick cuenta con las bajas de Jules Koundé y Alejandro Balde, más las de Frenkie de Jong y Christensen. En la portería repite Joan García. A pesar de que acabó con molestias en el partido de Champions, el meta ya está recuperado y vuelve a ser de la partida este mediodía en el Camp Nou.

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En defensa, la novedad es la entrada de Araujo en el lateral por Eric en un equipo donde no introduce ningún cambio más respecto al último. Asimismo, Araujo, que no era titular en un partido de LALIGA desde antes de apartarse de la dinámica del equipo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, completa una zaga en la que Joao Cancelo, Pau Cubarsí y Gerard Martín repiten respecto al último compromiso europeo.

XI del Barça: Joan García; Araujo; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

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Por su parte, Íñigo Pérez apunta a un once con sorpresas: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Pedro Díaz; Fran Pérez, Carlos Martín e Isi.

Sin un delantero, el técnico franjirrojo ha apostado por un once en el que ha dejado a jugadores como Alemao, De Frutos y Álvaro García en el banquillo.