Alberto Bravo 07 MAY 2026 - 10:46h.

El canterano, aún en edad infantil, ya ha debutado con el Cadete

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VigoEl Celta de Vigo tiene en A Madroa a un gran diamante por pulir. Se trata de Nico Mindiola, un jovencísimo delantero todavía en edad infantil que ya es la estrella del Cadete B y ha debutado con el Cadete A. La Federación Española detectó su talento y en su segunda convocatoria con la selección sub 14 anotó un golazo ante Turquía en el Torneo de El Albir disputado en Alfaz del Pi.

El atacante nació en 2012 en Vilagarcía de Arousa se enroló en la cantera del Celta la pasada temporada procedente del Umia. Hasta benjamines había formado parte del Arosa. En su primer año, en el Infantil B, marcó 32 goles en los 21 partidos disputados. Fue el Celta quien lo reconvirtió a delantero.

Este curso, jugando por encima de su categoría, lleva 26 goles en 1.233 minutos a lo largo de 21 encuentros. Es la estrella del Cadete B lo que le ha valido para debutar en el Cadete A. Todo hace indicar que el próximo año jugará en ese equipo, como parte de la aceleración de procesos con el que se trabaja en A Madroa con la llegada de Marco Garcés al club.

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La Federación Española debía actuar rápidamente ya que el padre de Nico Mindiola es ecuatoriano. De ahí que inmediatamente lo enrolasen en febrero para disfrutar de una sesión de entrenamientos con la selección sub 14. Ahora, en su primer partido anotó un golazo ante Turquía. España ganó 2-0 en la primera jornada del Torneo de El Albir en Alfaz del Pi.

Su versatilidad y capacidad goleadora le permite jugar tanto como 'nueve' o más retrasado pero siempre cerca del área donde es letal. Ante Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos tendrá nuevas oportunidades de seguir sumando minutos y goles con España bajo la batuta de David Cubillo, seleccionador sub 14.