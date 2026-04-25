Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 19:21h.

"Que Hugo o Antañón puedan tener minutos arriba significa que estamos cumpliendo", explicó

Óscar Marcos silencia Pasarón con un golazo al segundo palo

Compartir







VigoEl Celta Fortuna ha dejado prácticamente certificada la segunda posición en liga. Esto les permitirá disfrutar del factor campo en la fase de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El empate en Pasarón, con un gol de Óscar Marcos, permite a los de Fredi Álvarez conservar los ocho puntos de ventaja a falta de solo 12 por disputarse. El técnico morracense se mostró feliz porque su equipo compite a pesar de las importantes bajas, como las ausencias de Antañón y Hugo González. Además lanzó un mensaje al celtismo de cara a un final de temporada donde buscarán jugar por primera vez en su historia en el fútbol profesional.

Buen resultado: "Sí y no. Si me dices que para nosotros no es un mal resultado, pues lógicamente, siendo un rival directo que nos perseguía, no nos recorta puntos. Ahora tenemos ocho puntos más con 12 en juego, así que, dentro de lo malo, es un buen resultado. Pero en ningún momento nos echamos atrás ni evitamos ir a por el partido. Al final hay que aceptarlo y sumar un punto más para acercarnos al objetivo".

PUEDE INTERESARTE Un especialista explorará a Starfelt, que podría perderse lo que resta de temporada

Doble punta: "Desde el inicio salimos con dos delanteros natos, Bernard y Álvaro. Luego, con la entrada de Arcos, dejamos de tener un jugador más defensivo en esa línea de cinco que formábamos en la primera parte con Gavián, Oliveras y los tres centrales, que nos daba más contención. Cuando entra Arcos prescindimos de uno de ellos y metemos un jugador más ofensivo. El objetivo estaba claro: aprovechar esa media hora final con el partido más abierto".

Valoración del partido: "Creo que fue un partido de mucha intensidad, con mucha lucha, muchas disputas y choques, pero también con imprecisiones. Fue un encuentro muy cerrado, con pocas ocasiones claras de gol. Eso demuestra el respeto que se tenían ambos equipos. Jugar en Pasarón contra este Pontevedra es muy complicado: desde el 14 de septiembre no pierde aquí. Creo que hoy el Celta Fortuna estuvo cerca de ganar, pero el Pontevedra también tuvo sus virtudes. Al final, con 61 puntos a estas alturas, es una cifra muy importante para nosotros".

Reacción en Pasarón: "Ya lo dijimos en la previa: somos un club que busca resultados, pero también somos un club de formación. Y no hay mejor escenario que este para que los chicos crezcan. Jugar aquí, ante este rival, acerca a nuestros futbolistas a la élite. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, ante un equipo en muy buena dinámica y muy fuerte en casa. Además, perdemos jugadores importantes por convocatorias del primer equipo y el equipo no se resiente: sigue apretando y siendo sólido. Poco más se puede pedir".

PUEDE INTERESARTE Lesiones de Swedberg y Matías Vecino: parte médico y tiempo de baja de los jugadores del Celta

El Fortuna compite a pesar de las bajas: "Para nosotros es muy gratificante que jugadores estén convocados con el primer equipo. Ese es nuestro objetivo. Que Hugo o Antañón puedan tener minutos arriba significa que estamos cumpliendo. Son jugadores importantes, claro, pero hemos tenido muchas bajas durante la temporada y hemos sabido superarlas".

Apoyo del celtismo: "Solo tenemos palabras de agradecimiento. El equipo ha hecho que la afición se implique, que vea que este grupo tiene corazón y lo da todo. El club también ha hecho un gran trabajo acercando la cantera a la gente. Sabíamos que iban a estar ahí y estoy convencido de que seguirán apoyando en las próximas semanas. Los chicos están muy agradecidos, yo también, y ojalá podamos ofrecerles un final de temporada a la altura".