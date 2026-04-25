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Williot Swedberg y Matías Vecino, bajas de última hora en el Celta

Williot Swedberg marcando gol al PAOK
Williot Swedberg. Celta
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VigoEl Celta de Vigo no podrá contar, en su partido en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, con Williot Swedberg y Matías Vecino. Dos bajas de última hora por lesiones, que Claudio Giráldez calificó como poco importantes, que se suman a las ausencias ya conocidas de Carl Starfelt y Miguel Román. Cuatro bajas importantes que obligarán al técnico a buscar soluciones en la plantilla.

"Williot y Matías tuvieron molestias en estos días de entrenamiento. Williot no pudo salir a entrenar hoy, Matías ayer en el entrenamiento notó un pinchacito ahí en el aductor", explicó Claudio Giráldez en sala de prensa.

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Matías Vecino, en un entrenamiento del Celta
Matías Vecino, en un entrenamiento del Celta. RCC

El técnico, sin querer dar unos plazos de recuperación exactos, apuntó que Williot Swedberg podría llegar al partido de Liga del próximo 3 de mayo en Balaídos ante el Elche CF. Para esa jornada 34 de Liga el que tiene menos opciones de estar es Matías Vecino al sufrir una pequeña lesión muscular.

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