Williot Swedberg y Matías Vecino, bajas de última hora en el Celta

Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 13:51h.

Claudio Giráldez ha anunciado las bajas de ambos jugadores de cara al partido ante el Villarreal

Giráldez, un técnico sin redes sociales que agradece "el cariño de la gente, pero prefiero el anonimato"

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VigoEl Celta de Vigo no podrá contar, en su partido en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, con Williot Swedberg y Matías Vecino. Dos bajas de última hora por lesiones, que Claudio Giráldez calificó como poco importantes, que se suman a las ausencias ya conocidas de Carl Starfelt y Miguel Román. Cuatro bajas importantes que obligarán al técnico a buscar soluciones en la plantilla.

"Williot y Matías tuvieron molestias en estos días de entrenamiento. Williot no pudo salir a entrenar hoy, Matías ayer en el entrenamiento notó un pinchacito ahí en el aductor", explicó Claudio Giráldez en sala de prensa.

El técnico, sin querer dar unos plazos de recuperación exactos, apuntó que Williot Swedberg podría llegar al partido de Liga del próximo 3 de mayo en Balaídos ante el Elche CF. Para esa jornada 34 de Liga el que tiene menos opciones de estar es Matías Vecino al sufrir una pequeña lesión muscular.