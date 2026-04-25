Alberto Bravo 25 ABR 2026 - 11:36h.

El Celta quiere lograr la continuidad del centrocampista una temporada más

Fer López abre la puerta del mercado con un mensaje para Celta y Wolves

Compartir







VigoLa Juventus de Turin ha vuelto a interesarse por el fichaje de Fer López, centrocampista propiedad de los Wolves cedido en el Celta de Vigo. El conjunto italiano lleva muchos siguiendo las evoluciones del volante de 21 años pero fueron los Wolves, el pasado mercado estival, quienes se anticiparon a la Vecchia Signora pagando 23 millones de euros al Celta de Vigo por su traspaso, una cantidad superior a su cláusula de rescisión, que estaba tasada en 20 millones de euros.

Ahora el periodista Mirko di Natale apunta que en la Juventus, mientras se analizaba el fichaje con la carta de libertad de Bernardo Silva, el nombre de Fer López ha vuelto a ponerse encima de la mesa. El mediocentro portugués de 31 años ha anunciado que no continuará en el Manchester City, equipo con el que acabará contrato el próximo 30 de junio.

PUEDE INTERESARTE La justicia declara improcedente el despido de José Gainzarain, antiguo CEO del Celta

Fer López, que puede ocupar una posición similar, aparece como una opción de futuro para el club turinés. En esta información también se apunta a lo complicado que será ver a Fer López jugando en la Championship la próxima temporada. El futbolista no quiere jugar en la segunda categoría del fútbol inglés tras el descenso de los Wolves como colista.

El canterano celeste quiere continuar al menos una temporada más en Vigo. Directiva, dirección deportiva y cuerpo técnico también quieren seguir contando con él. El objetivo es negociar una nueva cesión en la que se podía incluir una opción de compra.

El Celta, como ha sucedido este pasado mercado invernal, pagaría por la misma. Fer López, como también ha pasado este mes de enero, podría ajustar su ficha a la capacidad económica del club renunciando a parte de la misma.

Por todo ello se espera una larga negociación entre Celta y Wolves. Jorge Mendes, representante de Fer López, es conocedor del deseo del jugador de seguir al menos un año más en Vigo. Si los de Claudio Giráldez se clasifican para Europa será más sencillo llegar a un acuerdo. En caso contrario otros clubes como la Juventus podrían interponerse en los deseos del Celta.

Fer López suma dos goles en los 16 partidos de Liga y Europa League que ha disputado con el Celta de Vigo desde febrero. Con cerca de 900 minutos de juego Claudio Giráldez lo ha utilizado tanto de volante como de mediocentro ofensivo. Aunque su rendimiento no está siendo sobresaliente el porriñés sigue contando con él como uno de los futbolistas con más minutos sobre el césped.