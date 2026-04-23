Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 15:36h.

Deberá indemnizar al antiguo CEO con las cantidad mínima prevista en el contrato

Marián Mouriño: "Seguiremos trabajando para derribar esa puerta"

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VigoLa magistrada de la sala 7 del Juzgado de lo Social, Carmen Bóveda, ha sentenciado que el despido de José Gainzarain fue improcedente. La resolución judicial adelantada por el Faro de Vigo estimó de forma parcial la demanda del antiguo CEO del Celta al no conceder la nulidad del despido. Sí considera que el mismo fue improcedente por lo que el club vigués deberá indemnizar a José Gainzarain con las cantidades pactadas en su contrato.

Fue en marzo de 2025 cuando ElDesmarque avanzó en exclusiva la decisión de Marián Mouriño, presidenta del Celta, de prescindir de su CEO, José Gainzarain, y su directora financiera, Sonia García. Ambos habían llegado bajo su mandato para suplir las salidas de Antonio Chaves y María José Herbón, las dos personas más cercanas a su padre, Carlos Mouriño.

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Tras pocos meses en el cargo la falta de resultados en el trabajo de ambos precipitó su despido ya que todas las áreas del club estaban creciendo bajo la presidencia de Marián Mouriño a excepción de las dirigidas por José Gainzarain y Sonia García. Tras su salida se inició un largo proceso judicial. Sonia García y Celta llegaron a un acuerdo previo al juicio. El Celta reconocía la improcedencia del despido e indemnizaba a la directora financiera.

No se llegó a un acuerdo con José Gainzarain. Tras una larga vista oral celebrada este pasado 24 de marzo el juicio quedó visto para sentencia. Ahora es el Faro de Vigo el que desvela parte del contenido de la sentencia que condena al Celta: "La sentencia declara que el despido es improcedente y que el club recondujo al terreno disciplinario lo que era una ruptura del entendimiento directivo, condenando al club a asumir las consecuencias económicas previstas en el contrato".

Desde el Celta señalan que la cantidad con la que deberá indemnizar a José Gainzarain es la menor de todas las pactadas en el contrato , muy inferior a la que José Gainzarain solicitaba en su denuncia, con el que aterrizó en el club vigués en el mes de octubre de 2023 para estar al frente del club poco más de un año.

Además se ha exonerado de cualquier tipo de responsabilidad a todas las personas físicas y el grupo GES, propietario de la mayoría accionarial del club. Por ello desde el Celta se apunta a que hay tranquilidad absoluta con esta sentencia. Por ahora se desconoce si alguna de las partes presentará recurso a esta sentencia de la Sala 7 del Juzgado de lo Social de Vigo.