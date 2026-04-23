Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 12:03h.

El delantero santiagués solo tocó un balón en todo el partido en un duelo aéreo

Claudio Giráldez: "Hemos sido el Celta que nos gusta"

Compartir







VigoBorja Iglesias ha llegado muy castigado al final de la temporada. El delantero de 33 años está siendo una de las piezas más utilizadas por Claudio Giráldez en un intenso curso donde el Celta de Vigo ha disputado hasta el momento 49 partidos. Sus buenas actuaciones le han llevado de vuelta a la Selección Española. Sin embargo en las últimas semanas El Panda ha mostrado claros síntomas de fatiga como quedó patente este miércoles en el Camp Nou.

Con un equipo que buscó desde el primer minuto la espalda de la zaga azulgrana la titularidad de Borja Iglesias estaba prácticamente descartada. El plan de Claudio Giráldez en el Camp Nou no encajaba con las características del santiagués. El entrenador apostó por jugadores más dinámicos como Pablo Durán, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez con Borja Iglesias en el banquillo.

La propuesta del porriñés funcionó a la perfección salvo por la falta de acierto de sus jugadores. Pablo Durán tuvo dos ocasiones claras de gol. Ferran Jutglà, una más. El Celta era capaz de hacer daño sin su máximo goleador al líder de Primera División. Solo le faltaba el gol.

Borja Iglesias entró en la segunda mitad, con un FC Barcelona mejor arropado y protegiéndose con el balón. El Panda pasó de puntillas por el partido. Las primeras estadísticas del partido ni siquiera reflejaban que hubiese llegado a tocar la pelota en los poco más de 20 minutos de juego en los que estuvo sobre el césped. Finalmente sí tocó un balón ganando un duelo aéreo. Esa fue la aportación de un Borja Iglesias que era incapaz de llegar a ningún pase o disputar alguna posesión.

El máximo anotador del Celta, con 15 dianas esta temporada, ha llegado a final de curso en un mal momento de juego, lastrado por un desgaste físico evidente. Claudio Giráldez, en la previa del encuentro, reconocía que "ha tenido mucho menos descanso porque ha ido con la selección y creo que es de agradecer la temporada que ha hecho este año, la cantidad de goles que nos ha dado y las alegrías que nos va a dar de aquí al final de temporada".

"Borja, Marcos Alonso, Starfelt, Ilaix... son jugadores que han tenido quizá menos rotación por diversos motivos, por bajas en esas posiciones, porque así lo hemos decidido nosotros, y es lógico que puedan llegar un poquito más justos en este momento de la temporada", explicó Claudio Giráldez.

Con seis partidos por delante el técnico porriñés el que gestione los minutos de un Borja Iglesias que tiene por delante el doble reto de clasificar al Celta para Europa y ser uno de los jugadores elegidos por Luis de la Fuente para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.