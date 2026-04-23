Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 00:15h.

El delantero tuvo una clara ocasión para marcar en su regreso al campo azulgrana

El uno a uno del Celta ante el Barcelona: aprobados y suspensos en el Camp Nou

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VigoEl Celta de Vigo ofreció una buena imagen, especialmente en la primera mitad, en el Camp Nou. Sin embargo eso no fue suficiente para sumar algún punto ante un FC Barcelona que acaricia el título de Liga. Ferran Jutglà, que regresaba a un estadio donde había jugado de azulgrana, lamentó que el buen partido realizado por el equipo celeste no les valga para regresar a Vigo con un mejor resultado.

Partido: "Creo que la primera parte hemos estado muy bien. Ellos tampoco tuvieron tantas. La primera parte estaba más a nuestro favor. El talento individual ha marcado la diferencia".

Mala racha de resultados: "A veces las dinámicas están ahí por algo. Cuando llegue otra victoria seguro que cambiará todo".

Europa: "La Liga está muy competitiva, eso le da emoción al espectador. Nosotros vamos a pelear hasta el final".