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Notas y uno por uno del FC Barcelona ante el Celta con varios lesionados
ElDesmarque te trae las notas de los jugadores entrenados por Hansi Flick
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El Barcelona se lleva la victoria frente al Celta y se acerca un poco más a lograr el trofeo de LALIGA EA Sports. Un encuentro en el que los de Hansi Flick se marchan con varios lesionados, destacando los casos de Joao Cancelo o el que más preocupa, Lamine Yamal. Aquí te dejamos las notas de los jugadores culés.
Notas de los titulares del FC Barcelona
- Joan García (6): Apenas había comenzado a correr la pelota y el guardameta ya había salvado a los suyos con dos espectaculares estiradas. Además salvó el empate con un mano a mano que demuestra su gran estado de forma.
- Jules Koundé (6): Aunque no dejó de intentarlo, no estuvo acertado a la hora de encontrar a sus compañeros en ataque. Eso sí, en defensa, pocos se marchan de él.
- Pau Cubarsí (6): El defensa más listo de todos. Su juventud no le impide tener una claridad de juego al que muy pocos pueden llegar.
- Gerard Martín (6): Crece poco a poco en labores defensivas. Siempre bien colocado y el primero en la salida de balón.
- Joao Cancelo (X): El portugués se marchó lesionado en el minuto 20 de partido por lo que es imposible puntuarle.
- Pedri (8): La brújula de este Barcelona y encima como capitán. De sus botas sale todo el peligro de los suyos.
- Eric García (7): Es capaz de hacerlo bien en cualquier parte del campo. Un futbolista todoterreno y que demostró que puede ser un gran centrocampista defensivo.
- Lamine Yamal (6): La peor de las noticias con el extremo español. Lamine anotó el primero del partido de penalti, pero se lesionó en el lanzamiento, teniendo que ser sustituido antes de la primera mitad. Un encuentro en el que además estaba siendo el mejor de los suyos.
- Gavi (5): Otro jugador del Barcelona que se marchó con molestias en el tiempo de descanso. Aunque estuvo participativo, todavía le queda un poco para ser el de antes y más en una posición que no saca su mejor versión.
- Dani Olmo (6): Es el mejor a la hora de asociar a los centrocampistas con los delanteros. No deja de ofrecerse y cuando pisa área siempre pasa algo.
- Ferran Torres (6): Aunque no es un delantero típico, se le piden más movimientos al ataque y no tanto en apoyo. En uno de los primeros que hizo anotó, aunque su gol fue anulado.
Suplentes del FC Barcelona
- Alejandro Balde (5): Aunque su imagen en la lesión de Cancelo no gustó nada, sobre el campo demostró gran potencia y fuerza a la hora de atacar o defender.
- Roony Bardhji (6): Fue salir y darle una chispa diferente a los suyos. Atrevido con balón, no tiene miedo a disparar.
- Fermín López (7): Verle jugar es una delicia para el espectador. Se deja todo en el campo y lo hace con una inteligencia al alcance de muy pocos.
- Marcus Rashford (/):
- Frenkie De Jong (/):