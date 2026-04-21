Si canta el alirón, podría haber pasillo en el Camp Nou

Por qué el FC Barcelona no podrá celebrar el título de LALIGA en Canaletas

Compartir







Faltan cuatro jornadas para que se dispute el Clásico del Camp Nou y en el FC Barcelona ya han sacado la calculadora. Los 9 puntos de diferencia ante el Real Madrid al frente de la clasificación liguera han instaurado el debate: ¿prefieren ser campeones durante el partido ante los blancos o una jornada antes para que se produzca un posible pasillo? En ElDesmarque aprovechamos la ocasión para analizar los dos posibles escenarios.

Las cuentas para ser campeón antes del Clásico

Antes de ese Clásico, cada equipo jugará tres partidos más. Contando con ese duelo del Camp Nou, quedarán 12 puntos en juego, con la opción de que el Real Madrid gane el goal average particular tras imponerse 2-1 en el duelo de la primera vuelta.

Así pues, las cuentas son claras: el Barça necesita sacar 13 puntos de ventaja al Real Madrid para ser campeón antes del Clásico. Actualmente le saca 9, por lo que tendría que conseguir una diferencia de 4 punto más durante los tres próximos partidos.

El Barcelona jugará ante el Celta en casa, visitará al Getafe y recibirá a Osasuna antes del Clásico. Y el Real Madrid, por su parte, recibe al Alavés este mismo martes, visita al Betis y visita al Espanyol.

Para ser campeón antes de la cita del 10 de mayo, los blaugranas necesitarían, por ejemplo, ganar sus tres partidos y que el Real Madrid tropiece en dos, ya sea en forma de empate o derrota. Si los blancos ganan dos de sus próximos tres encuentros, no habrá opción de alirón antes del Clásico.

Las cuentas del Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid

Otra opción que se maneja es cantar el alirón en el mismo partido ante el equipo de Álvaro Arbeloa. Y eso, a priori, sí podría ser más sencillo. Tras el Clásico, sólo quedarán 9 puntos en juego. Es decir, que el Barça tendría que llegar al duelo ante el Real Madrid con al menos 6 puntos de ventaja para tener la oportunidad de lograr el título ese mismo día.

PUEDE INTERESARTE La diferencia de dinero entre jugar Champions, Europa League o Conference

Si llega a esa cita con 6 puntos de ventaja, sería campeón en caso de ganar. Si lo hace por un gol, sería virtual, ya que igualaría el goal average particular y tiene una ventaja más que de sobra en la diferencia de goles general: +54 para el Barça y +36 para el Madrid. Si ganara por más de un gol, sería matemático.

En resumidas cuentas, si el Barça llega al Clásico con una ventaja de entre 6 y 12 puntos, tendría la opción de proclamarse campeón ante el Real Madrid. Si la diferencia es superior, sería campeón antes. Y si la diferencia es inferior, la lucha seguiría viva en las tres últimas jornadas.