Diego Páez de Roque 20 ABR 2026 - 12:07h.

El Barça buscará una nueva ubicación para celebrar el título si ganan LALIGA

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El FC Barcelona tiene LALIGA a tiro. Sin otras distracciones, pues cayeron eliminados de la Champions League contra el Atlético de Madrid en cuartos de final, los culés pueden centrarse en la competición doméstica para no dejar escapar la gran ventaja que mantiene con su principal perseguidor, el Real Madrid.

Actualmente, y a falta de 7 jornadas para terminar el campeonato, el conjunto culé está 9 puntos por encima del club blanco, una distancia que parece definitoria por la altura del torneo y con todavía un Clásico -en el Camp Nou- por disputar.

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La celebración del Barça podría ser diferente

Todos los equipos cuentan con un lugar de celebración donde tantos los aficionados como los futbolistas se juntan para festejar los títulos conseguidos. En el caso del FC Barcelona es la famosa fuente de Canaletas, aunque si consiguen cerrar el título liguero tendrán que buscar otra ubicación.

Según ha contado David Escudé, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, explicó que el conjunto culé deberá buscar una alternativa por culpa de las obras de remodelación que hay en la Rambla y que afecta a la fuente donde se reúnen los culés

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"La Guardia Urbana está trabajando en tema de seguridad y habrá que hablar evidentemente con el club para encontrar una alternativa. La última palabra la tendrán los cuerpos de seguridad", confirmó David Escudé en RAC1.

Desde hoy hasta que el Barça se termine de proclamar campeón de LALIGA EA Sports, tanto el club como el Ayuntamiento deben encontrar otro punto para que los aficionados celebren el título. Según ha contado Mundo Deportivo, una opción para celebrar el alirón podría ser la Plaza Catalunya, cercana a la fuente de Canaletas. Además, algunos aficionados culés se han juntado en esta plaza en el pasado para ver algunas finales a las que ha llegado el equipo culé.