Diego Páez de Roque 16 ABR 2026 - 08:00h.

El Real Madrid y FC Barcelona no sumarán más dinero en esta edición de la Champions

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Real Madrid y FC Barcelona han dicho adiós a la presente edición de la Champions League. Como mencionó anoche Álvaro Arbeloa en rueda de prensa postpartido tras caer contra el Bayern de Múnich, este año no va a llegar la decimosexta orejona al club blanco, al igual que no va a llegar la sexta a la entidad culé.

Sin embargo, en el aspecto extradeportivo, ambos clubes han conseguido recaudar un gran botín de la Liga de Campeones. Ninguno de los dos equipos ha podido sumar los 15 millones que sí ha logrado el Atlético de Madrid por pasar a semifinales, pero gracias a sus buenas actuaciones han podido ganar mucho dinero.

Cuánto dinero se gana en la Champions League

Desde que cambió el sistema de la competición europea, la UEFA ha implementado una serie de premios a lo largo de todo el año.

Fijo por participar: 18,62 M€.

Cada victoria (fase liga): 2,1 M€.

Cada empate (fase liga): 0,7 M€.

Bonus por posición final (fase liga): desde 0,3 M€ (puesto 36) hasta 10 M€ (puesto 1).

Clasificación directa a octavos (puestos 1-8): 2 M€ extra.

Jugar el playoff (puestos 9-24): 1 M€ (caso de Real Madrid y Atlético).

Pase a octavos de final: 11 M€.

Pase a cuartos de final: 12,5 M€.

Cuánto dinero han ganado Real Madrid y Barcelona

Actualmente, como es lógico, Arsenal, Bayern de Múnich, PSG y Atlético de Madrid son los cuatro equipo que más dinero han recaudado en esta edición de Champions League tras pasar a las semifinales del torneo.

En un escalón por debajo, y siguiendo los premios mencionados anteriormente, aparecen los otros cuatro equipo restantes que han formado los cuartos de final de la competición europea.

Fijándonos en los resultados de la fase de liga, el Liverpool es el equipo eliminado que más dinero ha conseguido ganar, seguido por Barcelona, Sporting de Portugal y Real Madrid.

En cuanto a los equipos españoles, el FC Barcelona ha conseguido ganar una cantidad algo superior a los 65 millones de euros, mientras que el conjunto blanco ha llegado a superar ligeramente los 61 millones de euros.