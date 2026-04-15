Valdano pide fichajes en el Real Madrid y avanza el destino de Álvaro Arbeloa: "Uno de los que pague"

Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 23:39h.

Todo hace indicar que será un año en blanco

Uno por uno del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

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Así es el Real Madrid. En el mismo día que se despide de la UEFA Champions League, todos los debates se abren. El equipo blanco dio la cara en el Allianz Arena, pero una polémica expulsión de Eduardo Camavinga acabó costándole el partido. Entre la rabia y el dolor por la eliminación, la entidad merengue ya mira al futuro en un curso que apunta a finalizar sin títulos... y con Álvaro Arbeloa en la cuerda floja, como avanza Jorge Valdano.

El técnico madridista, visiblemente afectado por el adiós en Champions, fue cuestionado en varias ocasiones por su futuro en el banquillo. Antes, en su análisis para Movistar Plus, Valdano avanzó los cambios que se avecinan en el primer equipo merengue.

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Jorge Valdano pide fichajes en el Real Madrid y avanza lo de Álvaro Arbeloa

El exfutbolista argentino también valoró la polémica expulsión que condicionó la eliminatoria: "Precipitó los acontecimientos. Para mí, doble error del árbitro. Primero por mostrarle la amarilla y segundo por no saber que esa tarjeta amarilla era la segunda de Camavinga. Me parece que ha sido una sanción demasiado fuerte para un partido de esta categoría y para una acción que no merecía ese rigor disciplinario".

Fue entonces cuando valoró los cambios que pueden producirse en el Madrid si no se producen los resultados necesarios: "Fichajes, efectivamente el equipo necesita. Eso es indudable. En cuanto a Arbeloa, necesitamos un tiempo para saber cuál es la posición del club, pero este es un club que ya sabemos que vive muy pegado al resultado".

Y una de esas modificaciones, como apunta Valdano, puede protagonizarla Álvaro Arbeloa: "Si de aquí a final de temporada ese resultado no llega, seguramente el entrenador sea uno de los que pague las consecuencias. No es un debate para abrir esta noche, peor el equipo necesita de la intervención del club para fortalecer algunas zonas del campo que, me da la sensación que no esta noche, pero sí a lo largo de la temporada el equipo ha ido denunciando".