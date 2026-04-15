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Semifinales de Champions League 2026: partidos, fechas y horarios confirmados

Bukayo Saka, ante Ruggeri en el Arsenal-Atlético de la Fase Liga de la Champions League
Bukayo Saka, ante Ruggeri en el Arsenal-Atlético de la Fase Liga de la Champions League. Cordon Press

  • El Atlético de Madrid, único superviviente español

  • Se jugarán entre el 28 de abril y el 6 de mayo

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Último paso para llegar a Budapest. La Champions League entra en su momento decisivo: las semifinales. Sólo quedan cuatro equipos, con un único representante español, en busca del trofeo más ansiado del fútbol europeo: PSG, Bayern, Atlético de Madrid y Arsenal. Una vez finalizada la ronda de cuartos de final, ya están confirmados las fechas y los horarios de los cuatro partidos correspondientes a las semifinales.

Fechas y horarios de semifinales de la Champions

Una vez más, el Atlético de Madrid tendrá la 'eliminatoria corta', con la ida en casa ante el Arsenal el miércoles 29 de abril y la vuelta seis días después en Londres, el martes 5 de mayo. Entre medias, tendrá que visitar al Valencia CF en Mestalla en la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

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Partidos de ida de semifinales:

  • PSG-Bayern: martes 28 de abril a las 21:00 horas (Parque de los Príncipes).
  • Atlético de Madrid-Arsenal: miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (Metropolitano).

Partidos de vuelta de semifinales:

  • Arsenal-Atlético de Madrid: martes 5 mayo a las 21:00 horas (Etihad Stadium).
  • Bayern-PSG: miércoles 6 mayo a las 21:00 horas (Santiago Bernabéu).
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Cuadro y cruces de Champions League 2026

Por el lado izquierdo del cuadro, el PSG y el Bayern se citan en semifinales procedentes desde la repesca. Los parisinos han dejado en el camino al Mónaco en playoff (5-4), al Chelsea en octavos (8-2) y al Liverpool en cuartos (4-0). Los alemanes acaban de eliminar al Real Madrid (6-4) y antes golearon a la Atalanta en octavos (10-2).

En el lado opuesto del cuadro, el Atlético de Madrid también llega procedente de la repesca tras dejar en el camino a Brujas (7-4), Tottenham (7-5) y Barcelona (3-2). Su oponente en semifinales será el Arsenal, que quedó primero en la Fase Liga y ha eliminado desde entonces al Leverkusen (3-1) y al Sporting de Portugal.

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