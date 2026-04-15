Uno por uno del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 22:57h.

Guler fue el mejor de los blancos

Alineaciones confirmadas de Bayern de Múnich y Real Madrid hoy, vuelta de cuartos de Champions League

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La Champions League se decide por detalles. Desde el error de Neuer al de Eduardo Camavinga. El Real Madrid estuvo muy cerca de forzar la prórroga tras resistir de pie a una vibrante primera mitad de ida y vuelta. Cuando todo parecía destinado al tiempo extra, el centrocampista galo dejó a su equipo con diez y acabó tirando todo el trabajo colectivo por la borda.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Real Madrid ante el Bayern de Múnich y ponemos nota a su partido.

A. Lunin (4,5): Le faltó valentía en el tanto de Pavlovic. Sufrió de lo lindo en cada córner en contra. Se sacudió la presión con una buena mano a disparo de Kimmich. Fusilado por Kane. Se creció con una parada de foto ante Olise. Acabó encajando cuatro goles.

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Alexander-Arnold (4,5): También señalado en el 1-1 del Bayern. Muy mal defendida la acción por parte del lateral. Poco atento al movimiento de Kane en el área para el 2-2. Llegó en el momento justo para evitar el empate de Luis Díaz.

Éder Militao (5): Cayó en la trampa de Luis Díaz, le arrastró y Kane marcó a placer. Fue creciendo con el paso de los minutos.

Antonio Rüdiger (5,5): Carácter y garra en el eje de la zaga. Estuvo menos exigido que su compañero en el eje de la zaga.

Ferland Mendy (6,5): Muy intenso en defensa como acostumbra. Pidió penalti tras una gran jugada individual que bien pudo haber finalizado.

Fede Valverde (6): Muy enfocado en la contención y sin poder protagonizar sus tradicionales arrancadas, pero con buena nota. Con la entrada de Camavinga, pisó más área rival y probó fortuna con el disparo.

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Arda Güler (9): Su primer impacto con el balón fue para mandarlo a guardar. Aprovechó a la perfección el regalo de Manuel Neuer para empatar momentáneamente la eliminatoria. El chico se quedó con ganas de más y protagonizó un gran golpeo a balón parado para volver a poner por delante a su equipo. Gran noche en lo personal.

Jude Bellingham (5): Salvó un gol que parecía cantado tras la reanudación. Gran compromiso defensivo del inglés.

Brahim Díaz (3): Provocó la falta que acabaría en el gol de Guler... y poco más. Algo revolucionado con el balón en los pies. Fue el primer cambio.

Vinicius Junior (7): Conducciones peligrosas para acelerar los contragolpes madridistas en el primer acto. El larguero le negó el 2-3. A renglón seguido asistió a la perfección a Mbappé. Le faltó el gol.

Kylian Mbappé (8): Amarró un mano a mano claro en la primera mitad. Sí tuvo una gran definición en el área a pase de Vinicius. Buen remate y mejor intervención de Neuer para evitar su doblete. Si Vinicius llega a rematar tras su gran jugada individual... Buen partido el suyo.

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Camavinga (0): Se pintó rápido de amarillo para cortar un ataque prometedor local... y doce minutos más tarde dejó a su equipo con diez por retener el balón. Arriesgó y se quemó.

Mastantuono (Sin calificar)

Thiago Pitarch (Sin calificar)