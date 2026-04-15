Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 17:00h.

Un triunfo merengue sería casi decisivo para que el quinto de LALIGA tenga plaza Champions

En vídeo, aficionados del Bayern Múnich lanzan petardos y fuegos artificiales en el hotel del Real Madrid

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El Real Betis afronta uno de los tramos finales de temporada más ilusionantes que se recuerdan por Heliópolis. En juego está la posibilidad de regresar a la Champions League dos décadas después y lo mejor de todo es que depende de sí mismo para lograrlo. Un objetivo que puede alcanzar por dos vías diferentes: ganando la Europa League o bien amarrando la quinta plaza, que a priori debería dar un boleto para la próxima edición de la máxima competición continental. No obstante, para que esta segunda condición pueda cumplirse los clubes españoles aún tienen mucho que decir. Inglaterra ya tiene asegurada su plaza extra para la Liga de Campeones y aunque España parta con ventaja, Alemania sigue siendo el gran rival de nuestra Liga. Por eso sería trascendental que el Real Madrid remonte su eliminatoria contra el Bayern de Múnich.

En juego, la plaza adicional para la Champions

Este martes España sumó +0.438 puntos gracias al triunfo del Atlético de Madrid, pero la eliminación del FC Barcelona hace que nuestro país pierda un representante. A día de hoy LaLiga posee 23.344 puntos, 1.059 más que Alemania (20.285).

La distancia es considerable y la ventaja es clara para nuestro país, pero un triunfo del Bayern de Múnich y la más que probable clasificación del Friburgo (3-0 al Celta de Vigo en la ida) podrían cambiar radicalmente el escenario. En el peor de los escenarios España perdería como mínimo dos representantes y Alemania colaría dos (pueden ser tres) en semifinales de sus respectivas competiciones europeas. Una posibilidad que haría tambalear las posibilidades de nuestro país de obtener esa plaza adicional. Por el momento los alemanes están a cuatro triunfos de España.

Es por eso que sería prácticamente decisivo un triunfo del Real Madrid, que logra remontar la eliminatoria contra el Bayern de Múnich certificaría de manera virtual la plaza adicional para España. En ese caso el quinto clasificado de LALIGA tendría el privilegio de disputar la próxima edición de la Champions League, siendo el Real Betis el gran favorito para lograrlo, aunque haya visto reducida su distancia con rivales como Real Sociedad o Celta de Vigo, sus principales competidores.