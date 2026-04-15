Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 11:07h.

El lateral es la gran esperanza para frenar al habilidoso extremo francés

En vídeo, aficionados del Bayern Múnich lanzan petardos y fuegos artificiales en el hotel del Real Madrid

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Conforme pasan las horas, los aficionados del Real Madrid van ganando en confianza de cara al partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich. El equipo, que aterrizó ayer en Alemania y entrenó en el Allianz Arena, confía en la remontada. Confiando en la calidad de la plantilla, en la historia y en el escudo que lucen en el pecho, el madridismo sueña con que esta noche pase a ser una de las históricas en los últimos años. Aunque no pocos lo fían todo a un elemento más que habrá que esperar para ver si entra en la ecuación: Ferland Mendy, el arma secreta de Álvaro Arbeloa.

Por lo pronto, el lateral ha viajado con el resto del equipo y, pese a que no juega desde los 45 minutos ante el Manchester City (durante los que se volvió a lesionar), no son pocas las voces que le esperan para que sea titular y logre frenar a Michael Olise. En este momento, la confianza en Álvaro Carreras después del partido de ida es escasa, por lo que aficionados blancos creen que el equipo necesita al francés, todo un especialista defensivo.

Y es que la primavera en la Casa Blanca es diferente a la de cualquier otro lugar del mundo. Aquí se encienden hogueras. Se invocan rituales chamánicos a manos de un brujo llamado Zinedine. Incluso se convoca a un exjugador como Fábio Coentrao para hacerle una transfusión sanguínea a Ferland Mendy y así administrarle sus poderes cual suero del súper soldado. Esas son, al menos, algunos de los escenarios que dibujan en las redes sociales gran multitud de aficionados madridistas. Al final va a ser cierto y se han abierto las puertas del manicomio.

A continuación recogemos alguna de las reacciones del madridismo en las últimas horas, volcando todas sus esperanzas en Ferland Mendy. No te lo pierdas, porque no tiene ningún tipo de desperdicio.