Diego Páez de Roque 15 ABR 2026 - 10:39h.

Aficionados del Bayern de Múnich lanzaron petardos cerca del hotel del Real Madrid

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El Real Madrid llegó ayer a Múnich para preparar el encuentro de Champions League contra el Bayern de Múnich. El equipo blanco deberá remontar para avanzar a las semifinales de la competición europea, después de caer por 1-2 en el Santiago Bernabéu.

La afición del conjunto alemán se ha mostrado muy confiada para el choque de vuelta en el Allianz Arena. Aun así, algunos seguidores han querido perturbar el sueño de los jugadores del equipo blanco lanzando petardos por la noche cerca del Leonardo Royal Hotel Múnich, el hotel donde se concentra el club de Chamartín tal y como ha podido saber ElDesmarque.