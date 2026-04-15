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En vídeo, aficionados del Bayern Múnich lanzan petardos y fuegos artificiales en el hotel del Real Madrid

Los aficionados del Bayern tiran petardos y fuegos artificiales en frente del hotel del Real Madrid
Los petardos en el hotel del Real Madrid. ElDesmarque
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El Real Madrid llegó ayer a Múnich para preparar el encuentro de Champions League contra el Bayern de Múnich. El equipo blanco deberá remontar para avanzar a las semifinales de la competición europea, después de caer por 1-2 en el Santiago Bernabéu.

La afición del conjunto alemán se ha mostrado muy confiada para el choque de vuelta en el Allianz Arena. Aun así, algunos seguidores han querido perturbar el sueño de los jugadores del equipo blanco lanzando petardos por la noche cerca del Leonardo Royal Hotel Múnich, el hotel donde se concentra el club de Chamartín tal y como ha podido saber ElDesmarque.

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Puedes ver los petardos en el hotel del Real Madrid en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

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