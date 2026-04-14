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En vídeo, las curiosas 'armas' de Kompany en el entreno del Bayern para eliminar al Real Madrid
El Bayern dio una imagen poco habitual en un entrenamiento
Por qué Raúl Asencio no ha sido convocado para la vuelta contra el Bayern de Múnich
El Real Madrid se mide al Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de la Champions League. Los blancos ya están en la ciudad alemana y antes de que entrenaran en el escenario del partido, eran los de Kompany los que tenían la última sesión antes del duelo decisivo. Ahí las cámaras de ElDesmarque captaban una escena que es poco habitual en los entrenamientos y quién sabe si es la primera estrategia para eliminar a los blancos. Pincha en el vídeo superior para verlo.