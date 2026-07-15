Celia Pérez 15 JUL 2026 - 14:22h.

Primera entrevista en los medios del club

La premisa del Zaragoza que tiene paralizada la salida de Adrián Liso: una fecha difícil de cumplir

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El Real Zaragoza anunció este martes lo que era un secreto a voces: el regreso de Ander Herrera. El mediocentro regresa a la que fue su casa en el nuevo proyecto en Primera RFEF tras quedar libre con Boca Juniors, aunque no todos los aficionados blanquillos parecen estar contentos con él. Su fichaje ha estado plagado de críticas, con comentarios que no terminan de ver con buenos ojos su regreso. Aún así, el futbolista se encuentra feliz y ha dado su primera entrevista en los medios oficiales del club.

En ella, el mediocentro se muestra feliz a la que fue su casa y convencido de aportar su granito de arena. "Una felicidad muy grande volver a mi casa, volver al club del que salí, en el que me formé, en el que estoy tan agradecido. Si he tenido la carrera que he tenido ha sido parte al Zaragoza. Encantado, contento. En un momento histórico complicado, lo sé. Es el momento de dar un paso al frente la gente que queremos al club", comenzó respondiendo.

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"Poniéndome al servicio de cada no de mis compañeros y empleados del club. Los éxitos colectivos en el fútbol son imposibles que sean de uno, de dos o de tres. Esto es parte de todo. El día que subamos si Dios quiere es porque todo habremos puesto nuestro granito de arena. Después de la carrera que he tenido creo que puedo ayudar a los chicos más jóvenes a afrontar las situaciones de una manera más llevadera, porque por ejemplo yo las he vivido, o Escudero que va a ser compañero mío. Nos tenemos que poner al servicio de los mas jóvenes, del entrenador, del club. No creo en los egos en el fútbol. No habría nada más bonito que subir a Segunda división y me da igual quien meta el gol del ascenso".

Ander Herrera y la conversación con Ibai Gómez

Ander también contó lo que supone tener a Ibai Gómez como entrenador y la conversación que ha tenido con él. "Cada vez nos cuidamos un poquito más durante nuestra carrera. Cada vez la profesión de futbolista hay más información, más profesionales para ayudarnos a tener una carrera más larga en el tiempo. Va a ser algo nuevo para mí. Ya se lo he dicho a Ibai, que si me tiene que llevar en autobús a Antequera y no ponerme ni un minuto, que lo haga, que yo lo que quiero es que el Zaragoza gane", desveló..