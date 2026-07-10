Última llamada y fichaje cerrado, Ander Herrera regresa al Real Zaragoza: ya hay fecha

Celia Pérez 10 JUL 2026 - 18:43h.

El mediocentro será anunciado la próxima semana

El Zaragoza pone fecha a la salida de Adrián Liso: fórmula y opciones en el horizonte

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Poco a poco, Lalo Arantegui sigue consiguiendo los refuerzos necesarios para el proyecto de Ibai Gómez en Primera RFEF. El objetivo es regresar por la vía directa a Segunda y para ello necesita una plantilla de garantías en la que a buen seguro estará Ander Herrera. El mediocentro se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Real Zaragoza y, tras quedar desvinculado de Boca Juniors, su fichaje por el cuadro blanquillo ha comenzado a sonar con fuerza. Tanto es así que ya está cerrado y tiene fecha.

Según cuenta el diario AS, ya es definitiva la llegada de Ander Herrera al Real Zaragoza. Juan Forcén, consejero y propietario, ha mantenido una última conversación en la que ha cerrado su incorporación y tras la cual su fichaje se hará oficial el lunes o el martes. Así pues, la idea es que el mediocentro esté presente ya el jueves día 16 de julio en el inicio de pretemporada del conjunto blanquillo.

De hecho, Lalo Arantegui lleva semanas trabajando en el regreso de Ander Herrera al Zaragoza a través de unas conversaciones que tal y como él mismo desvelaba iban por buen camino. Incluso lo tenía apalabrado, pero faltaba esa última llamada de Juan Forcén para terminar de atar los últimos detalles. "Es un jugador que no pertenece al Real Zaragoza pero todo va encaminado correctamente", han sido precisamente las últimas palabras del director deportivo hace unos días ante los medios de comunicación.

Tras vivir una preciosa etapa en Boca Juniors, Ander Herrera decidió poner fin a su etapa en Argentina con la idea de tomarse un pequeño espacio de tiempo en el que decidir qué camino tomar. En ese horizonte incierto apareció el equipo de su vida, el Zaragoza, para proponerle volver a casa. Ya solo es cuestión de días para convertir su vuelta en realidad.