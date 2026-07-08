Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 12:53h.

El director deportivo blanquillo arroja nuevos detalles del mercado de fichajes

El último obstáculo de Ander Herrera para su fichaje con fecha de caducidad

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Lalo Arantegui atendió a los medios de comunicación tras presentar a tres fichajes de una tacada. Sergio Escudero, Rubén Díez y Jokin Gabilondo dieron paso a las siempre interesantes declaraciones del director deportivo del Real Zaragoza. Tras moverse a buen ritmo en la ventana de verano, el dirigente aragonés habla de Ander Herrera... y de los otros cuatro fichajes que tiene en mente.

La hoja de ruta de Lalo está clara y anuncia nuevas incorporaciones antes del inicio de la pretemporada: "Es verdad que queda mes y medio para esperar un poco al mercado, pero llegaremos al primer día de la pretemporada con el 80% de la plantilla finalizado. Eso quiere decir que de aquí a los próximos días anunciaremos a nuevos jugadores. Y todavía tenemos que concretar la salida de Adrián Liso y Samed Bazdar".

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Antes de abordar los fichajes que faltan, el director deportivo respondió a la apuesta realizada en portería por perfiles jóvenes: "Son dos porteros que se adaptan muy bien al estilo de juego. No valía cualquier portero para el estilo que va a tener el equipo. La adaptación de los dos son inmediatas, españoles a nivel de idiomas. A nivel de condiciones no tenemos ninguna duda".

Las palabras de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza

Francho Serrano. "Sí, probablemente esté encaminada más a una permanencia en el equipo que en una salida. Por nuestra parte es nuestra intención".

Ander Herrera. "Es un jugador que no pertenece al Real Zaragoza pero todo va encaminado correctamente".

Ingreso por traspasos... ¿Para fichajes? "No creo que va a variar el número de ventas con el presupuesto planificado para la categoría. El descenso hay que amortiguarlo de alguna manera. Hay jugadores que no tienen sentido que jueguen en Primera RFEF pero tampoco los vamos a regalar. Samed y Adrián, si no llegamos a un acuerdo en este mercado, el día 20 tendrán que estar como un jugador más".

La situación inusual de Samed Bazdar. "El Real Zaragoza ha rechazado dos ofertas por él porque pagamos una cantidad importante hace dos años y si se produce la venta, todas las partes tienen que estar de acuerdas. Es difícil explicarle a un jugador que viene de un Mundial que tiene que jugar en Primera RFEF".

Los cinco refuerzos concretos. "Incorporaremos otro delantero, en el extremo izquierdo tenemos un jugador que puede jugar dos posiciones que es Pau Sans, incorporaremos un extremo izquierdo y en la línea defensiva incorporaremos como mínimo dos defensas centrales. En el centro del campo, salvo sorpresa, llegará otro jugador más".