Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 19:59h.

El pellizco económico que percibirá el Zaragoza por el movimiento entre el Atlético de Madrid y el Ajax de un canterano

Termina contrato con el Dépor este mes de junio

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Lalo Arantegui tiene la difícil misión de confeccionar un Real Zaragoza competitivo que sea capaz de salir de la Primera RFEF lo antes posible. Esa es la premisa de una dirección deportiva que ya ha dado pasos importantes este verano. El club ya acometió varios fichajes y limpió el vestuario con un buen puñado de salidas. También son varias las operaciones que hay en liza y una de ellas es la de Sergio Escudero.

El contrato de Escudero con el Dépor acabo este mes de junio y su salida está prácticamente cerrada. Al igual que su destino. El Zaragoza lleva un tiempo tras los pasos del lateral zurdo y todo apunta a que su fichaje por el cuadro blanquillo será oficial más pronto que tarde. Según informa El Periódico de Zaragoza, todas las partes parecen haber llegado a un entendimiento para su desembarco en la capital aragonesa.

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Desde primera hora la sintonía era positiva y solo faltaba sentarse a concretar el mejor desenlace para el propio Escudero y para ambos clubes. Al vallisoletano le motiva el proyecto y buena parte de su decisión recae sobre su familia. La pareja de escucero es natural de Zaragoza, motivo que también apuntan como determinante en la toma de esta decisión. A la espera de confirmación oficial, todo apunta a que la capital aragonesa será el nuevo destino de Sergio.

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Marc Cardona apunta al ataque

Entre las múltiples operaciones que maneja Lalo está la de reforzar el ataque. Para esa posición, uno de los nombres que suena con fuerza es el de Marc Cardona. Según informa el periodista Ángel García, todo hace indicar que el club blanquillo tendría encarrilado su fichaje. El director deportivo ve en el atacante la pieza idónea para la parcela ofensiva, a la que dotaría de gol y experiencia tras su paso por diferentes clubes. Ibai Gómez también vería con buenos ojos la operación.