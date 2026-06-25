Vía libre para otro descarte del Málaga que seguía Lalo Arantegui en el Real Zaragoza

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 19:39h.

El club malaguista ha anunciado su desvinculación y el director deportivo le tiene como futurible desde hace semanas

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El Real Zaragoza está volcado en el apartado de fichajes, con Lalo Arantegui ejecutando su plan de mercado y nombres con experiencia y calidad contrastadas. El director deportivo mantiene varias vías interesantes abiertas, mientras que entre las que destacan Diego Fuoli, Sergio Escudero y Víctor García. Precisamente como compañero de este último en el Málaga CF aparece en el mercado otra opción que el club tiene monitorizada desde hace semanas. Hablamos de Jokin Gabilondo.

Y es que la información de que el lateral donostiarra está en la agenda de Lalo Arantegui se sabe desde hace semanas, aunque El Periódico de Aragón informa de nuevo sobre este interés, lo que indica que la operación, lejos de estar en un segundo plano o pertenecer al pasado, se mantiene vigente y candente. No es el único con pasado en la Real Sociedad, aunque otros como Alberto Dadie miran a LALIGA HYPERMOTION. En el caso de Jokin Gabilondo, el jugador ha tenido menos oportunidades en el Málaga CF, donde apenas ha disputado 500 minutos entre liga y Copa del Rey. En su caso, jugadores como Carlos Puga o Rafita Garrido le han cogido la delantera y han acabado repartiéndose los minutos.

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Jokin Gabilondo se pone a tiro del Real Zaragoza: ya es agente libre

Además, ahora el jugador se ha puesto completamente a tiro del Real Zaragoza tras confirmarse su desvinculación definitiva del Málaga CF. El jugador no contaba en la planificación deportiva de Juanfran Funes, pero no ha sido hasta ahora que el club malaguista ha confirmado su salida al terminar contrato y no haberle planteado la renovación. De este modo, Lalo Arantegui tiene vía libre para acometer su incorporación.

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Ahora le toca al director deportivo decidir sobre las opciones que tiene sobre la mesa. La más factible es precisamente la de Jokin Gabilondo, quien acaba contrato, aunque lo esperado es que solicite un salario elevado. Más complicado está lo de Jorge Miramón, a quien aún le resta un año de contrato. Por su parte, David Vicente también es una alternativa para el lateral derecho que ha acabado contrato, pero tendría una propuesta importante desde Portugal.

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En lo deportivo, Jokin Gabilondo es un lateral diestro de largo recorrido. A sus 27 años, y con 1.76 metros de altura, el jugador es generoso en el esfuerzo defensivo, pero donde mejor se desempeña es en la zona ofensiva. En su haber tiene nada menos que dos ascensos, de Primera RFEF a LALIGA HYPERMOTION y de LALIGA HYPERMOTION a LALIGA EA SPORTS, por lo que sabe qué es lo que se juega el Real Zaragoza. Asimismo, ha afrontado ese mismo reto como jugador de la Real Sociedad B, de la mano de Sergio Francisco, lo que demuestra su experiencia en la categoría de bronce.