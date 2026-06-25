Pablo Sánchez 25 JUN 2026 - 17:43h.

El pellizco económico que percibirá el Zaragoza por el movimiento entre el Atlético de Madrid y el Ajax de un canterano

Varios impedimentos con la opción inicial

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Uno de los grandes objetivos de mercado del Real Zaragoza pasa por el fichaje de Jastin García para la banda izquierda. El atacante es objeto de deseo de Ibai Gómez y Lalo Arantegui lleva tiempo tanteando su incorporación, aunque esta no será sencilla. Tanto es así que el club blanquillo ya se ha topado con varios impedimentos.

Jastin García regresa al Girona este verano tras su año de cesión en el Andorra. Allí no contó con el protagonismo deseado, algo que sí alcanzó con Ibai Gómez en el banquillo. Esa es la baza principal con la que juega el Zaragoza para tratar de firmarlo, aunque la competencia empieza a crecer. Varios equipos lo tantean e incluso el conjunto de Montilivi aún tiene que tomar una decisión sobre su futuro.

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Las dudas aumentaron tras la llegada de Quique Álvarez al banquillo gerundense. El míster y el club han tomado la determinación de que Jastin realice la pretemporada con el Girona para luego tomar una decisión sobre su futuro. A todas estas opciones y variables anda atento un Zaragoza que se mueve por una opción B en el mercado.

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Lalo Arantegui mira al Betis

Esta posibilidad de la que hablamos pasa por el Real Betis. Según informa Heraldo de Aragón, el Zaragoza habría preguntado al cuadro bético por la situación de Borja Alonso. El extremo zurdo de 22 años está en su agenda, aunque esta posibilidad siempre está supeditada al desenlace del culebrón con Jastin. De momento solo se trata de un simple tanteo que demuestra que la dirección deportiva blanquilla quiere ampliar frentes por si su opción inicial se trunca.

Borja Alonso tiene contrato con el Betis hasta 2029, club al que llegó el pasado curso procedente del filial del Real Madrid. Desde su salida de la UD Las Palmas ha crecido en la casa blanca hasta su desembarco en la capital hispalense.