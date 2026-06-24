Pablo Sánchez 24 JUN 2026 - 19:38h.

La opción que trabaja Lalo Arantegui para conseguir el fichaje de Jesús de Miguel para el '9'

Ya debutó en LALIGA EA SPORTS con el cuadro colchonero

Compartir







El Real Zaragoza afronta el verano con muchos frentes abiertos. Lalo Arantegui ya anunció aquellos jugadores que saldrían del club y desveló los primeros fichajes de la entidad a la espera de que vayan llegando nuevas caras al vestuario. El apartado económico es el hándicap principal a tener en cuenta en la actual planificación y en ese sentido el club ha recibido una buena noticia.

Tal y como informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza recibirá un pellizco económico para sus arcas tras la venta de un futbolista del Atlético de Madrid al Ajax que pasó por la cantera blanquilla. Se trata de Jano Monserrate. El acuerdo está muy cerca de concretarse para las próximas tres o cuatro temporadas.

PUEDE INTERESARTE El Real Zaragoza encarrila un fichaje en los descartes del Málaga para apuntalar la banda izquierda

La operación dejará dinero en las arcas del Zaragoza por derechos de formación y por el porcentaje que el club se guardó sobre un futuro traspaso. Monserrate formó parte del conjunto aragonés hasta 2024, cuando puso rumbo al Atlético con el cartel de futura promesa. Por aquel entonces ya era capitán del equipo juvenil y había sido internacional en varias ocasiones.

PUEDE INTERESARTE Sergio Escudero, opción seria para cerrar la defensa del Real Zaragoza

Llegó al juvenil del Atlético y, con el paso del tiempo, incluso entró en dinámica dle primer equipo, consiguiendo debutar en LALIGA EA SPORTS de la mano de Simeone. Ahora, si nada cambia en los próximos días, pondrá rumbo al Ajax para comenzar su nueva andadura futbolística.

El dinero que ingresará el Zaragoza

Los blanquillos aguardan a conocer el acuerdo al que lleguen Zaragoza y Ajax para saber qué cantidad de dinero ingresarán. De momento, se desconoce, aunque lo que sí es sabido es que al club le corresponde un 2,2% en concepto de derechos de formación. Además, no serán los primeros ingresos que recibe la entidad por sus movimientos.