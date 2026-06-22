Celia Pérez 22 JUN 2026 - 09:24h.

El club blanquillo no quiere afrontar el desembolso que piden por él

Ander Herrera abre la posibilidad de una retirada y no da pistas con el Real Zaragoza: "No sé qué voy a hacer"

Compartir







A falta de poco más de una semana para entrar en julio, en las oficinas del Real Zaragoza siguen trabajando sin parar. Tras las tres presentaciones de la pasada semana, Lalo Arantegui aún tiene un buen número de asuntos pendientes en la agenda. La dirección deportiva espera contar con la vuelta de Ander Herrera, que parece estar casi cerrada, pero también se mira con lupa operaciones de salida como es el caso de Adrián Liso, además de nombres para reforzar la plantilla de Ibai Gómez con Diego Fuoli y Jesús de Miguel.

El delantero centro del Tenerife es la opción prioritaria para la punta de lanza. La entidad blanquilla lo tiene marcado en rojo, pero su club no piensa dejarlo ir tan fácilmente. Con contrato en el club tinerfeño hasta junio de 2028, el Real Zaragoza no quiere asumir el desembolso que piden desde el Tenerife, donde no quiere dejarlo libre y fija su salida en el precio que tuvo que pagar al Castellón hace un año por su traspaso: es decir: 50.000 euros más 25.000 que deben añadir ahora por el ascenso del Tenerife a Segunda.

Según cuenta El Heraldo, la postura del Zaragoza no cambia demasiado y es que la idea que tienen desde la entidad blanquilla es una propuesta basada en el pago de una cantidad, pero condicionada al ascenso a Segunda división. Ambos clubes han iniciado las conversaciones formales, aunque de momento, se encuentran en una fase preliminar y en las que las posturas están todavía muy alejadas.

Asimismo, el club tinerfeño necesita acudir al mercado para reforzar la plantilla tras ascender a LALIGA HYPERMOTION. Para ello, también pretende darle salida a los jugadores con los que no cuente, y Jesús de Miguel es uno de los casos destacados. Pese a su buen rendimiento en el conjunto insular, en el que se ha erigido como el segundo máximo realizador con once goles y siete asistencias, no entra en los planes, aunque tampoco está dispuesto a darle salida a cambio de nada.