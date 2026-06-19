Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 14:01h.

El club blanquillo trata de estabilizar su situación económica

El Zaragoza da un vuelco al modelo de futuro con sus grandes perlas: el contrato hucha

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El descenso del Real Zaragoza esclareció los problemas deportivos que venían produciéndose en el histórico maño, pero no solo un bajo rendimiento de la primera plantilla explica la caída al infierno de la Primera Federación. Los problemas institucionales, sociales y de infraestructuras han ido de la mano en un descenso que parecía cantado desde hace meses. Ahora, un testimonio muy contundente saca a la luz los problemas más profundos de la entidad blanquilla.

En el espacio audiovisual Le Futbolín, Paulino de la Fuente habla sin pelos en la lengua de todo lo que rodea al Real Zaragoza. Aún inmerso en su recuperación tras sufrir una lesión de gravedad, el que fuera jugador blanquillo narra los problemas diarios a los que ha tenido que enfrentarse la plantilla.

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Salen a la luz los problemas más profundos del Real Zaragoza

El extremo derecho destacó la inexistencia de una figura clave en lo institucional: "Siempre donde he estado hay alguien que manda, pero con el tiempo, como he estado lesionado, vas preguntando de quién es el club y te dicen tiene una parte, este, otra el otro, uno es de Miami, el otro de Madrid, uno de no sé dónde. Mucho grupo inversor. Tienes a una persona que es Fernando López, el director general, pero al no ser el dueño ni ser la mano derecha, no puede tomar las decisiones. En el Oviedo hay un presidente que es la mano derecha del dueño. Está en el día a día, toma todas las decisiones y mueve el club. Otra cosa es que si hay que poner 10 millones de euros se comente con el inversor".

Paulino no oculta que su lesión es parte del fútbol, aunque no cree en las casualidades y denuncia el amplio número de dolencias que ha sufrido este curso la plantilla zaragocista: "Los campos son muy duros. Hay muchas lesiones. La mía es mala suerte, pero cuando cada lunes hay ocho en la camilla porque les duele el sóleo, preguntas por qué puede ser. Comentas que hay que mejorar el tema de los campos y tienes que preguntarle a siete personas a la vez para que se pongan de acuerdo. Los culpables somos los jugadores, pero estas cosas no ayudan".

Por último, el atacante santanderino compartió los problemas que se vivieron en las instalaciones mañas: "En la Ciudad Deportiva, salvo los dos campos del primer equipo y los vestuarios, está como está. Muchas veces no podíamos desayunar porque se inundaba la cocina. Los que han entrado ahora van a mirar otros puntos del club para mejorarlo".