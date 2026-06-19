El Deportivo da pasos firmes por el fichaje de Angeliño: acuerdo y escollo a superar

Ángel Cotán 19 JUN 2026 - 13:37h.

Es la principal opción para el lateral izquierdo... con candidatos en la recámara

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Fernando Soriano avanzó numerosos fichajes para el regreso a la Primera División, pero sin cometer locuras económicas y marcando bien los tiempos. El Deportivo de La Coruña reforzará prácticamente todas sus líneas con el objetivo de asentarse en la élite nacional, aunque si existe una demarcación coja en estos momentos de mercado, esa es la del lateral izquierdo.

Una vez oficializada la desvinculación de Sergio Escudero, el sector izquierdo de la defensa herculina se ha quedado con un único inquilino. La dirección deportiva maneja varias opciones para acompañar a Giacomo Quagliata, aunque la favorita genera consenso y responde al nombre de Angeliño.

El Deportivo da pasos firmes por el fichaje de Angeliño

Lo que parecía un rumor de verano, que ya se produjo en anteriores ventanas de transferencias, ha ido ganando peso en las últimas horas. Con contrato hasta junio de 2028 en la AS Roma, el lateral gallego es la opción prioritaria de Fernando Soriano, y según avanza la Radio Galega en su espacio A Penaltis, se están dando pasos firmes.

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El club herculino habría contactado con el entorno del jugador y ha cerrado prácticamente un acuerdo por sus condiciones salariales. Este era el primer obstáculo a superar, pues Angeliño cuenta con una ficha importante en el fútbol italiano.

Ahora, el Deportivo deberá enfrentarse a una negociaciones con la Roma que no se antojan nada sencillas. El jugador tratará de apretar para conseguir su deseo de jugar en Riazor con el argumento de su rol secundario en el histórico italiano. Angeliño es el principal deseo, pero la dirección deportiva blanquiazul se cubre las espaldas con opciones más sencillas como la de Alberto Moreno. El sevillano, agente libre tras finalizar su vinculación contractual con el Como, desea regresar a LALIGA EA Sports. El Dépor lo fía todo al lateral gallega, aunque cuenta con otras propuestas de equipos Champions, como desliza La Voz de Galicia.