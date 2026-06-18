El Athletic reactiva el fichaje de Borja Sainz con una baza y una condición del Oporto

Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 21:34h.

Estuvo muy cerca del club bilbaíno el pasado verano

Yuri Berchiche da el 'sí' al Athletic y Edin Terzic medita por una última incógnita

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El Athletic Club no moverá ficha en el mercado de fichajes hasta que finalice la primera evaluación de Edin Terzic. El técnico germano, y un inseparable Mikel González, perfila las primeras salidas en el club bilbaíno con el objetivo de facilitar el trabajo en pretemporada. El de Menden deberá tomar un sinfín de decisiones en una plantilla larga que, como deslizan fuentes oficiales, también tantea nuevas incorporaciones.

El ataque rojiblanco sufrirá cambios. Además de la salida de Urko Izeta no habría que descartar más movimientos en lo que a la operación salida respecta. Nico Serrano viene de contar muy poco para Ernesto Valverde y deberá ganarse un sitio este verano. Además, es un secreto a voces que en su posición gusta mucho un nombre concreto.

El Athletic Club reactiva el fichaje de Borja Sainz

Se trata de Borja Sainz. El futbolista de Leioa estuvo muy cerca de recalar en San Mamés el pasado verano, pero finalmente abandonó el fútbol inglés para unirse al Oporto, donde ha salido campeón. Allí, el extremo izquierdo ha vivido una temporada difícil en el aspecto personal marcada por la pérdida de su madre.

Comenzó con un rol titular y acabó perdiendo protagonismo en detrimento del polaco Oskar Pietuszewski, importante apuesta invernal del club luso. Y en esas aparece de nuevo el Athletic, según avanza el prestigioso medio portugués A Bola.

El club rojiblanco, a la espera de un cambio en su situación deportiva, contaría con la baza sentimental del propio jugador, aunque el Oporto establece una clara condición por Borja Sainz. Hace un año, el campeón de Portugal pagó una cantidad cercana a los 14 millones de euros por su traspaso al Norwich. Si Mikel González quiere hacerse con sus servicios, el precio a pagar debe superar la inversión lusa. Por el momento, tarea difícil, pero el nombre del extremo izquierdo sigue sobre la mesa de Ibaigane y una salida podría motivar la ofensiva por este fichaje tan deseado.