Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 19:30h.

El entorno del astro argentino informará cuando existan novedades

Leo Messi revela su conexión con Rafa Nadal: "Somos muy parecidos"

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La familia Messi responde a los rumores. En los primeros compases de su exhibición mundialista, Leo celebró su primer gol con la albiceleste entre lágrimas. Después llegarían dos tantos más y una victoria incontestable ante Argelia. En zona mixta, el astro argentino fue cuestionado por su rostro emocionado y reconoció que se debía a un problema personal.

En las últimas horas se ha especulado sobre el estado de salud de su padre. La familia ha decidido emitir un comunicado oficial para explicar la situación que atraviesa actualmente Jorge.

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El comunicado oficial de la familia Messi

Estas son las líneas que han compartido desde el entorno de Leo Messi: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

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Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

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En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".