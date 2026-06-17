María Trigo 17 JUN 2026 - 11:51h.

El astro argentino ha contado que está viendo la serie de Rafa Nadal

Messi debió ser expulsado antes de su hat-trick según los expertos arbitrales: "Ridículo estrepitoso"

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Leo Messi es el hombre del día. Empezó su sexto mundial haciendo historia al marcar tres goles que lideraron la victoria de Argentina frente a Argelia. Fue elegido el MVP del encuentro y, tras el mismo, atendió a los medios de comunicación. Allí reveló una curiosidad que lo une directamente con otra estrella del mundo del deporte: Rafa Nadal.

El astro argentino comentó que está viendo el recién estrenado documental del extenista español, que para él es una fuente de inspiración y una persona en la que se ve reflejado: "Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos".

En esa entrevista postpartido Leo Messi también fue cuestionado por tener al alcance de su mano un récord que no será fácil de superar por nadie: ser el máximo goleador de los mundiales junto a Klose (ambos tienen 16 tantos). Al ex del Barcelona le preguntaron si es una cifra que mira: "No, la verdad que no. Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa, estar al lado de Klose, o lo que está, que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé también está, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada, para mí Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística".

En esa preciada lista, como bien nombra Messi, está Ronaldo Nazário con 15 goles, Gerd Müller y Mbappé con 14, Just Fontaine con 13 y Pelé con 12.