Javi Rayo 17 JUN 2026 - 06:40h.

Leo Messi ya es historia de los Mundiales: iguala a Klose como máximo goleador

Leo Messi marca un hat-trick y se lleva el primer 10 del Mundial: las notas del Argentina-Argelia

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Leo Messi ha vuelto a hacer historia. Sí, otra vez. A sus 38 años -y pese a que había dudas de que llegase a este Mundial- el astro argentino ha vuelto a dejar claro que tiene calidad y goles para rato. El futbolistas del Inter de Miami se sacó tres tantos de la chistera para él solo vencer a Argelia en el debut de la campeona del Mundo. El ex del Barça recogió el guante y marcó más goles que Haaland y Mbappé, que sólo unas horas antes habían firmado un doblete cada uno.

Histórico Leo Messi

El capitán de la albiceleste ha marcado muchos hat-trick a lo largo de su carrera, pero este se coloca entre uno de los más importantes. Con sus tres goles ante Argelia, Leo Messi iguala a Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Al crack argentino le bastará un sólo tanto en este campeonato -y tiene pinta que Argentina jugará bastantes partidos- para superar a la leyenda alemana como máximo goleador. Y, ojo que pudieron ser hasta cuatro. El VAR anuló un tanto a Messi y otro al argelino Chaibi.

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Las estadísticas de Messi ante Argentina fueron simplemente perfectas: tres goles, cuatro remates a puerta, dos pases clave, 81% en porcentaje de pase y 57 toques. Incluso estuvo colaborativo en defensa con tres contribuciones defensivas, 100% de entradas completadas con éxito y tres recuperaciones durante todo el partido.

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Un hat-trick que no sólo vale para dar un golpe encima de la mesa a nivel individual, si no también colectivo. Argentina vuelve a situarse entre las grandes candidatas a ganar este Mundial -si es que no lo era ya- con un partidazo ante Argelia y lo más importante, aguantando la portería a cero durante todo el encuentro. La albiceleste tiene un reto mayúsculo por delante: unirse al selecto club que forman Brasil e Italia como las únicas Selecciones que consiguieron ganar dos Mundiales de forma consecutiva.