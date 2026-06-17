Leo Messi marca un hat-trick y se lleva el primer 10 del Mundial: las notas del Argentina-Argelia

Lucas Gatti 17 JUN 2026 - 06:20h.

Argentina vence a Argelia por 3-0 con un partido perfecto de Leo Messi

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En el estadio Arrowhead de Kansas City que estuvo repletó, con más de 40 mil argentinos presentes, la Selección Argentina mostró todo su poderío colectivo e individual para ganarle 3-0 a Argelia, en el primer encuentro de la fase de grupos. Lionel Messi hizo un partido perfecto, en una noche inolvidable del capitán argentino que volvió a marcar un récord. El capitán argentino convirtió cuatro goles, de los cuales tres fueron válidos, y el primero fue anulado por posición adelantada. En la primera clara ocasión, frotó la lampara y abrió el marcador a los 16 minutos.

Luego del 1-0 a favor, la Albiceleste se adueñó de la pelota y fue su mejor momento. La movió de un sector a otro, y el mediocampo compuesto por De Paul, Fernández, Mac Allister y Almada se hizo fuerte para combatir contra Argelia. Manejó el ritmo del partido. El seleccionado africano retrocedió en su campo, ordenado y preparado para atacar de contragolpe.

Argelia dejó jugar mucho a su contrincante y la pasó por momentos, mal. No presionó para recuperar la pelota ni tampoco le puso un hombre encima a Messi para evitar que generara juego. En los últimos 5´, mejoró Argelia y fue a buscar el empate. A varios argentinos se los notaba cansados producto de los 27 grados de temperatura en Kansas.

En el segundo tiempo, en una contra generada por Messi, el delantero aprovechó un rebote de Zidane para poner el 2-0. El jugador de 38 años tuvo el tercero con un remate que el arquero argelino respondió dando rebote. Sobre el final, probó desde afuera del área al palo derecho de Zidane que se tiró sin poder hacer nada.

Ganó, gustó y goleó Argentina por 3-0 a Argelia. Lastimó en los momentos indicados y luego se consolidó en el juego. Logró una victoria importante con mucha autoridad. De Paul y Mac Allister completan el podio de los mejores del juego. Messi marcó historia en este primer partido de la Copa. Con los tres goles, igualó la marca de Miroslav Glose para ser uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales con 16.

Las notas de Argentina

E. MARTINEZ (7): Tuvo muy poca participación. No pudo hacer nada en el gol anulado a Chaibi. Le regaló el palo derecho. En la segunda ocasión de Argelia, respondió muy bien en su palo izquierdo.

G. MONTIEL (6): Le comieron mucho la espalda. Chaibi aprovechó ese espacio para lastimar y generar peligro. No pasó mucho al ataque. Imprecisó con la pelota, pero fue mejorando en la marca. Redondeó un buen partido.

C. ROMERO (7): Se lo notó muy bien físicamente y precisó con la pelota en sus pies. Llegaba primero a recuperar la pelota. Seguro y firme con el primer pase. No mostró fisuras. Faltó acomodar la defensa en el retroceso.

L. MARTINEZ (7): Cometió un error en la salida. Luego, se fue acomodando y marcó muy bien en defensa. Muy bien con la salida desde el fondo.

F. MEDINA (7): Se proyectó continuamente al ataque. Su fuerte fue cuando pasó continuamente al ataque y lo hizo de buena manera. Tuvo su chance de cabeza, que se fue desviado.

R. DE PAUL (9): Genial pase filtrado para el gol de Messi. Muy conectado para la generación de jugadas y siendo el socio principal de Messi de tres cuarto de cancha hacia adelante. Cortó un avance del contrincante que podría haber sido una situación clara para Argelia. Pasé magistral para el segundo de Argentina.

A. MAC ALLISTER (8): Jugó de volante central en una posición poco habitual para él. Muy buen primer tiempo con el manejo de la pelota.

E. FERNANDEZ (8): Precisó y profundo con los pases hacia adelante. Por momentos, estuvo impreciso. Se transformó en el conductor del equipo.

L. MESSI (10): En la primera situación que tuvo, marcó en posición adelantada. En la segunda, volvió a marcar con un golazo de afuera del área. Siempre muy bien posicionado para recibir solo la pelota y hacer jugar a su equipo. Muy metido y enchufado. Marcó el segundo tras un rebote de Zidane, y el tercero con un disparo de afuera del área. Se fue aplaudido por todo el estadio.

T. ALMADA (7): Mucha participación por el mediocampo izquierdo en el tándem con Medina y Lautaro.

L. MARTINEZ (6): No participó tanto del juego en el primer tiempo. Tuvo un cabezazo que sacó Zidane en el primer tiempo, y un disparo con derecha entrando al área que detuvo bien Zidane en el complemento.

El entrenador Lionel Scaloni hizo entrar a Julián Álvarez (4) por Martínez, Nicolás González (4) por Almada, Nicolas Otamendi (5) por Romero y Nico Paz (4) por Messi.

Las notas de Argelia

ZIDANE (3): Detuvo un cabezazo de Lautaro Martínez sin dar rebote. No pudo hacer nada para evitar el disparo de Messi. Le tapó un mano a mano al Toro Martínez que era el segundo de Argentina. Dio muchos rebotes que terminó pagando caro.

BELGHALI (4): Tuvo que sufrir el mano a mano con Almada que, por momentos, fue superior. Tapó un pase de Messi filtrado que era una ocasión clara para estirar la diferencia.

MANDI (6): Estuvo impreciso con la pelota en sus pies ante la presión del rival. En el segundo tiempo, defendió en línea junto a su compañero de zaga, Bensebaini, y le dejaba espacios a su rival. Evitó el segundo de Argentina. Fue de los mejor de Argelia, luego de los errores defensivos que cometieron sus compañeros.

BENSEBAINI (4): Le tocó marcar a Messi y la pasó mal. No pudo cortar el juego del 10 argentino.

A. NOURI (4): No pudo pasar tanto al ataque y no tuvo Argelia jugó por la izquierda. No pudo repetir lo que había mostrado ante Bolivia, en el último amistoso.

BOUDAOUI (5): Intentó llevar al equipo adelante cuando Argentina retrocedió en su campo de juego. Le dio mucha velocidad al ataque.

MAZA (3): No pudo hacer nada por el sector izquierda de la mitad de cancha.

BENTALAB (3): Se esperaba un poco más. La defensa argentina lo marcó bien. Lo dejó sin reacción.

MOUSSA (3): Fue muy bien controlado por el defensor argentino Medina y no pudo generar peligro. Se esperaba un poquito más del extremo derecho.

GOUIRI (4): Trató de inquietar a la defensa argentina que lo controló muy bien. Poca participación por ser el centro delantero. No tuvo una chance clara de gol. Intentó, pero no pudo hacer mucho. Sintió la marca rígida del Cuti Romero y Lisandro Martínez.

CHAIBI (6): Marcó un gol en la primera parte, pero en posición adelantada. Tuvo la segunda ocasión peligrosa del primer tiempo. Fue el que manejó la ofensiva de su seleccionado. Sobresalió del resto de sus compañeros.

El entrenador Vladimir Petkovic realizó los siguientes cambios: Marhez (3) por Moussa, Aouar (4) por Boudaoui y Amoura (4) por Gouiri.