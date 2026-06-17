María Trigo 17 JUN 2026 - 08:28h.

Todos coindicen en que la acción con Mandi en el minuto 31 tendría que haber sido tarjeta roja directa

Por qué Messi y Cristiano Ronaldo llevan un parche especial en el Mundial

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Leo Messi hizo historia. Estreno en su sexto mundial y tres goles que para volver a deslumbrar al mundo. Eso sí, todo podía haber sido distinto si en el minuto 31 del Argentina-Argelia bien el colegiado del partido, Szymon Marciniak, o sus compañeros que estaban en el VAR, hubieran decidido intervenir en una polémica acción que puso de acuerdo a los expertos arbitrales que suelen comentar los partidos en X.

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Como se puede ver en el video, Messi clava los tacos en el gemelo de Mandi. Una entrada por detrás en un intento de recuperar el balón que quedó en nada. El árbitro pitó la falta pero no le sacó a Messi ni tarjeta amarilla… ni tampoco roja.

¿Qué dicen los expertos arbitrales de la acción de Messi?

Y es que algunos especialistas arbitrales así lo consideran. Es el caso de Mr. Asubío, que se explica así: "Messi presiona a Mandi y clava sus tacos en el gemelo del central. Habrá gente que vea que la clavada no tiene gran intensidad, pero pudo lesionar al rival y como los árbitros debemos... juzgar los lances según la peligrosidad para el jugador que la recibe, me decanto más por roja que por amarilla. Lo que no puede ser es que se marche sin tarjeta tras ello. Un apunte más. Si Messi cuando pisa el gemelo de Mandi lo hiciese con su rodilla izquierda flexionada (se debe tener en cuenta que no lo hace con gran fuerza) pero al hacerlo con ella completamente estirada, al contrario".

O de Archivo VAR, que lo hace de la siguiente manera: "Ridículo estrepitoso del VAR en el Argentina - Argelia. Messi clava los tacos por detrás en el gemelo de Mandi, doblándoselo con uso de fuerza excesiva. 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔. El VAR, con una cobardía absoluta, decidió desentenderse de la acción".

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También Pavel Fernández comentó lo ocurrido: "Que Szymon Marciniak haya sido el mejor árbitro del mundo no le da derecho a arbitrar con sus propias reglas Ha perdonado cuatro amarillas clarísimas y una roja a Leo Messi ¡Suspendido!".

En definitiva, Leo Messi ha empezado el Mundial a lo grande: goles, polémica y demostración de que Argentina viene dispuesta a revalidar el título que lograron en Qatar