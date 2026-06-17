Pablo Sánchez 17 JUN 2026 - 08:44h.

El Betis, pendiente del Mundial de Lo Celso

La moda, cada vez más extendida entre las selecciones

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El Mundial sigue su curso inmerso en esta primera jornada de la primera fase. La mayoría de selecciones ya se han estrenado y aguardan a disputar su segundo encuentro, a la espera de que se complete esta primera cita en el resto de grupos. La cita entre países deja cada cuatro años infinidad de novedades y anécdotas. Una de ellas se ha puesto de moda recientemente y tiene que ver con la pronunciación de los nombres y apellidos de los protagonistas.

La diversidad de países y, por ende, de nombres, dificulta las labores de pronunciación de muchos comentaristas o de los propios aficionados. Entre equipos asiáticos, africanos y de otros muchos rincones es normal que se cometan fallos a la hora de nombrar a ciertos jugadores. Por ello, muchas selecciones han publicado en sus redes sociales originales vídeos en los que los mismos futbolistas enseñan cómo se pronuncia el nombre que portan en su camiseta.

Uno de los casos que ha generado mayor sorpresa es el de Giovani Lo Celso. Argentina publicó recientemente el mencionado vídeo para enseñar a pronunciar bien sus nombres y el jugador del Betis acaparó muchas miradas. No fueron pocos los que reconocieron llevar diciéndolo mal desde siempre. Las redes sociales lo evidenciaron.

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Más sorpresas entre jugadores

Como decíamos, la moda de mostrar en un vídeo cómo se pronuncian los nombres de los jugadores se ha extendido a varias selecciones. Y cada vez que uno sale a la luz, queda demostrado la cantidad de veces que decimos mal el nombre o el apellido de muchos futbolistas.

Japón también se subió a este tren y detalló en sus redes cómo hay que citarlos. La selección de Noruega, que logró vencer 1-4 a Iraq en su estreno mundialista, así como la de Portugal, no se quedaron atrás y lo detallaron en sus redes sociales en un hábito cada vez más extendido en esta cita veraniega.