Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUN 2026 - 20:50h.

El debut de Argentina y Portugal en el que podría ser el último Mundial de Messi y Cristiano

La tradición que puede dejar sin Mundial a Cristiano Ronaldo, Vinicius o Bellingham

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El miércoles 17 de junio quedará para la historia ya que serán los debuts de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la que probablemente sea la última Copa del Mundo de ambos. Durante este día se celebrarán cinco encuentros: Irak - Noruega, el estreno de Erling Haaland en un Mundial, Argentina - Argelia, Austria - Jordania, Portugal - R.D. del Congo e Inglaterra - Croacia, el primer partido de una de las favoritas.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Irak - Noruega del Mundial 2026?

El encuentro entre Irak y Noruega, que corresponde a la primera jornada del Grupo I, se celebrará este miércoles 17 de junio en el Gillette Stadium de Boston. El pitido inicial será a las 00:00h en España, es decir, en la noche del martes al miércoles y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Argentina - Argelia del Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Argelia, perteneciente a la primera jornada del Grupo J, se celebrará este miércoles 17 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El debut de Lionel Messi comenzará a las 3:00h en España, es decir, en la madrugada del martes al miércoles y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

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¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Austria - Jordania del Mundial 2026?

El encuentro entre Austria y Jordania de la primera jornada del Grupo J se disputará el miércoles 17 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara y el pitido inicial será a las 6:00h en España. El partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también por Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Portugal - R.D. del Congo del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Portugal y R.D. del Congo de la primera jornada del Grupo K se celebrará el miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston y comenzará a las 19:00h en España. El debut de Cristiano Ronaldo podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Inglaterra - Croacia del Mundial 2026?

El último partido del miércoles 17 de junio será el Inglaterra - Croacia que pertenece a la primera jornada del Grupo L y que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington. El debut de Jude Bellingham y Anthony Gordon será a las 22:00h en España y podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.