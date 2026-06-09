Redacción ElDesmarque Madrid, 09 JUN 2026 - 12:31h.

Todavía no ha empezado a rodar el balón y ya existen numerosas polémicas

Donald Trump contradice a la FIFA y veta al árbitro Omar Abdulkadir Artan, que no podrá estar en el mundial

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El Mundial 2026 todavía no ha arrancado oficialmente, pero la competición ya está enfrentando sus primera controversias. A pocos días de que ruede el balón en Estados Unidos, Canadá y México, varias selecciones y miembros de la organización se han visto inmersos en numerosos incidentes relacionados con controles fronterizos, problemas con visados y protocolos de seguridad. Lo que debía ser una celebración global del fútbol está comenzando bajo una creciente preocupación por las dificultades que algunos de los participantes están encontrando.

La selección de Senegal ha sido sometida a controles exhaustivos

Uno de los primeros episodios polémicos tuvo como protagonista a la selección de Senegal. El combinado africano aterrizó en Carolina del Norte y los integrantes de la expedición fueron sometidos a inspecciones especialmente rigurosas por parte de las autoridades migratorias y de seguridad. Las imágenes y publicaciones difundidas en redes sociales muestran largas colas y procedimientos adicionales que no se han visto con otras selecciones. Las autoridades norteamericanas no han ofrecido explicaciones al respecto.

La selección de Uzbekistán registrada a fondo con detectores de explosivos

Otro suceso que ha llamado la atención ha sido el recibimiento de las autoridades estadounidenses a la selección de Uzbekistán. Durante la llegada del combinado asiático, se desplegaron unidades especializadas con equipos de detección de explosivos. Los miembros de la seguridad llevaban con ellos dispositivos y perros rastreadores. Al igual que ocurrió con Senegal, esta meticulosidad para registrar a Uzbekistán no ha pasado con otras selecciones.

El pin de la selección de Irán al aterrizar en Estados Unidos

Los miembros de la selección nacional de fútbol de Irán llegaron a México luciendo pines de solapa de color dorado con el número '168', en conmemoración de las víctimas del ataque a una escuela primaria en Minab al inicio de la guerra contra Estados Unidos. El número se refiere a las personas reportadas como fallecidas en el bombardeo del 28 de febrero contra la escuela Shajareh Tayyebeh, muchas de ellas niños. Las autoridades culparon al país norteamericano y la expedición de la selección iraní ha llevado un pin en forma de homenaje.

Un jugador de Irak retenido y sometido a un interrogatorio

Ayman Hussein, jugador iraquí convocado por su selección para el Mundial, estuvo retenido varias horas en el aeropuerto de Chicago. El delantero es una de las figuras del equipo y las autoridades migratorias estadounidenses le sometieron a un extenso interrogatorio antes de que se pudiera marchar con sus compañeros al hotel. Los medios iraquíes y franceses han informado que el atacante permaneció alrededor de siete horas retenido.

Un árbitro africano ha sido vetado en la frontera

Finalmente, una de las situaciones más delicadas es la del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan. El colegiado, designado por la FIFA para participar en el Mundial, fue rechazado por las autoridades estadounidenses y obligado a abandonar el país tras su llegada al no disponer de un visado. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza indicó en un comunicado que su entrada fue denegado por "preocupaciones en la verificación de antecedentes".