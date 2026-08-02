Basilio García Sevilla, 02 AGO 2026 - 11:55h.

"El arte de verdad lo puso ayer el loco en El Puerto de Santa María"

Dani Ceballos, de concierto y en los toros con Morante en medio de los rumores sobre su vuelta al Betis

Compartir







Amanece un día más en Heliópolis y sigue sin producirse avances con respecto a Dani Ceballos. El Real Betis Balompié y el futbolista utrerano no terminan de llegar a un acuerdo a pesar de que las dos partes parecen obligadas a entenderse.

Ya ha pasado más de un mes desde que el jugador se desvinculara del Real Madrid en un tipo de operación nada habitual en la casa merengue, pero las sensaciones que dejan entrever desde el club no atisban un desenlace próximo. Tanto Manu Fajardo como Ángel Haro enfriaron la situación en su última comparecencia pública, hace ya más de una semana cuando se presentaron los tres primeros fichajes -Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde- del club verdiblanco para la temporada Champions.

Mientras tanto, Ceballos ha lanzado ya varios mensajes a través de sus redes sociales, algunos de ellos con doble sentido que algunos interpretan como un ‘palito’ a los dirigentes verdiblancos, con los que no llega a un acuerdo.

Este domingo, el tono es distinto, pero un día más el canterano se ha referido en las redes al Betis. En concreto, a un jugador, un José Antonio Morante con el que le une una relación de amistad y que se está convirtiendo en el hombre más destacado de la pretemporada verdiblanca.

PUEDE INTERESARTE Dani Ceballos cambia de agente mientras su fichaje por el Betis sigue en el aire

El canterano compartió en X un vídeo en el que se le puede ver ejecutando una bonita maniobra, con caño incluido a Marcos Luna, para marcharse por la banda en el partido ante la UD Almería de este sábado. Esa publicación fue citada por Ceballos para lanzarle una ‘guasa’ a Morante. “Bonito y jugón, sí… pero el arte de verdad lo puso ayer el loco en El Puerto de Santa María”.

Morante de la Puebla en El Puerto

El exmadridista se refiere a la actuación de José Antonio Morante de la Puebla este sábado en la corrida de toros lidiada en El Puerto de Santa María, que fue emitida en abierto por Canal Sur y pudo seguir por televisión apenas unos días después de haber sido padre de dos niñas.

El padre del futbolista, ídolo de masas en el orbe taurino, volvió a torear en la localidad natal de una leyenda bética como Joaquín Sánchez pese al percance sufrido días antes en Palma de Mallorca.

Morante cortó una oreja de cada uno de los dos toros de Álvaro Núñez que lidió, despertando pasiones como prácticamente cada vez que se pone delante de un toro y saliendo a hombros por la puerta grande. Inmerso en el punto álgido de la temporada taurina, este domingo actuará de nuevo en El Puerto y el lunes lo hará en Huelva en una jornada tan señalada para la ciudad onubense como el 3 de agosto, día grande de las Fiestas Colombinas.