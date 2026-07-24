Basilio García Sevilla, 24 JUL 2026 - 14:06h.

El nombre del utrerano, protagonista en la presentación de Bernal, Conde y Fran García

El Betis traza su plan para poder hacerle hueco a Dani Ceballos

Compartir







El Real Betis Balompié está inmerso en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026/27, y el nombre que revolotea el ambiente día y noche es el de Dani Ceballos. El utrerano está sin equipo tras desvincularse del Real Madrid, está decidido a volver a vestir de verdiblanco y, sin embargo, la llegada del canterano no termina de cerrarse.

Este viernes, en la presentación de Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde como nuevos futbolistas béticos, su nombre ha sido también protagonista en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y sobre él han hablado tanto el director deportivo Manu Fajardo como el presidente Ángel Haro.

El primero ha anunciado que no hay nada que anunciar, y que no está dispuesto a contribuir a que se haga un culebrón de este asunto. Aunque en ese sentido, poco tiene que hacer, y ha aprovechado para “felicitarle por su reciente paternidad”. Al grano. “A día de hoy no hay ninguna novedad significativa. Llevamos una hoja de ruta, con unas posiciones prioritarias, el nombre de Dani está ahí, sé lo que supone, pero no me centraría ni en Dani ni en ningún nombre propio. No hay que hacer telenovelas, trabajarlo desde la máxima discreción y en ese tema a eso me voy a dedicar”.

El presidente también habló sobre el nombre de moda en el mercado bético. “Como comenté en mi última intervención, cualquier incorporación depende de muchos factores. Depende de que haya límite, de que sea una posición que necesitamos, de que el entrenador quiera ese jugador, cuando se dan, se produce la operación”.

En cuanto a las incorporaciones, Manu Fajardo se refirió también al nombre de Gonzalo García, el delantero del Real Madrid que también ha sido vinculado con el Betis. “No ha habido ninguna situación de mercado con Gonzalo García, hay una excelente relación entre Real Madrid y Betis, y en ningún momento hemos notado que Gonzalo haya estado en el mercado. Si no lo ponen, difícilmente hay conversaciones sobre el mismo”.

PUEDE INTERESARTE El Ajax no quiere esperar y hace formal su oferta a Dani Ceballos

Más de Manu Fajardo y el mercado

La ruta del Betis. “Sigue lo previsto. Estamos muy satisfechos, los tres jugadores que hemos presentado eran nuestras primeras opciones. Seguimos trabajando con muchísima implicación y profesionalidad, tenemos claro lo que queremos, aprovecharemos nuestro momento en el mercado. Estamos tranquilos, contentos y felices. Nos toca seguir trabajando”.

El delantero. “Dentro del mercado estamos analizando distintas opciones de delantero centro, tratamos de complementar lo que ya tenemos en plantilla. tenemos claro el perfil, Manuel también, y ahora a aprovechar nuestro momento. Tenemos claro las primeras opciones, el mercado con el Mundial está muy inflado, más si cabe en la posición de delantero centro, y no hay que precipitarse”.

Nelson Deossa. “A pesar de que la pasada temporada no se cumplieron las expectativas, tiene muy buen mercado, hay clubes dispuestos a poner cantidades de dinero importantes a pesar de que no tuvo continuidad. Me gusta ser respetuoso con los jugadores y cualquier situación que se presente la estudiaremos”.

Su renovación. “siempre he estado centrado en el Betis, tengo confianza, me siento querido, valorado y respetado, mi renovación es un premio a ello. Al buen hacer de todos los departamentos, de todo el trabajo de la dirección deportiva. Soy un eslabón más que espera dar el 200% cada día. Mi renovación es un motivo de satisfacción porque es señal de que todo el club está dando lo que se espera”.

El interés del Milan por él. “Va para tres años aquí, trabajando con este equipo de trabajo, yendo a Europa, vuelto a Champions, en una final europea. Somos consientes de la exigencia, estamos preparados, capacitados, conscientes del año especial que tenemos enfrente. A disfrutarlo y dejar el listón alto”

El beneplácito de Pellegrini. “Contento con cómo transciende el mercado. Al Betis no viene ningún jugador que no se estudie con Manuel. Todos han sido las primeras opciones tanto para Manuel como para nosotros”.